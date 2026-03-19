NATO, Irak’taki Misyonuna Ara Vermişti: İspanyol Askerleri Türkiye Üzerinden Tahliye Edildi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.03.2026 - 22:20

NATO, güvenlik gerekçesiyle Irak’ta bulunan askerî misyonuna ara verme kararı alırken, İspanya da NATO’da görevli askerlerini Türkiye üzerinden tahliye etmeye başladı. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, 100 İspanyol askerinin tahliyesi ile ilgili olarak, “Çok zor ve karmaşık bir tahliye oldu. Sığınaklarda çok sayıda alarm çaldı. Neyse ki çoktan ayrıldılar. Türkiye'ye, personelimizin konuşlandığı üsse doğru yola çıktılar.” ifadelerini kullandı.

İran’ın, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı füzelerle hedef aldığı ülkelerden biri de Irak olmuştu.

NATO, 'güvenlik sorunu' gerekçesiyle Irak’taki askerî misyonunu dondurduğunu açıklamıştı. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, basına yaptığı açıklamada, Irak'ta görev yapan İspanyol askerlerinden 100'ünün tahliye edildiğini ve bunların şu anda Türkiye'de veya yolda olduklarını söyledi.

Robles, 'Bu sabah, Irak'taki NATO misyonunda görev yapan 100 İspanyol askerî personeli tahliye edildi. Çok zor ve karmaşık bir tahliye oldu. Sığınaklarda çok sayıda alarm çaldı. Neyse ki çoktan ayrıldılar. Türkiye'ye, personelimizin konuşlandığı üsse doğru yola çıktılar.' ifadelerini kullandı.

İspanya, NATO'nun Irak'taki misyonuna 2015'ten bu yana katılırken, güvenlik sorunu gerekçesiyle bu misyonun askıya alınması kararıyla askerlerini çekeceğini duyurmuştu.

NATO'nun Irak'taki misyonu devam etseydi, normal şartlarda mayıs ayında misyonun komutası İspanyol birliğine geçecekti.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
