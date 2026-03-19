NATO, Irak’taki Misyonuna Ara Vermişti: İspanyol Askerleri Türkiye Üzerinden Tahliye Edildi
NATO, güvenlik gerekçesiyle Irak’ta bulunan askerî misyonuna ara verme kararı alırken, İspanya da NATO’da görevli askerlerini Türkiye üzerinden tahliye etmeye başladı. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, 100 İspanyol askerinin tahliyesi ile ilgili olarak, “Çok zor ve karmaşık bir tahliye oldu. Sığınaklarda çok sayıda alarm çaldı. Neyse ki çoktan ayrıldılar. Türkiye'ye, personelimizin konuşlandığı üsse doğru yola çıktılar.” ifadelerini kullandı.
İran’ın, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı füzelerle hedef aldığı ülkelerden biri de Irak olmuştu.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
