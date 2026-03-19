NATO, Irak’taki Misyonuna Ara Vermişti: İspanyol Askerleri Türkiye Üzerinden Tahliye Edildi

NATO, 'güvenlik sorunu' gerekçesiyle Irak’taki askerî misyonunu dondurduğunu açıklamıştı. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, basına yaptığı açıklamada, Irak'ta görev yapan İspanyol askerlerinden 100'ünün tahliye edildiğini ve bunların şu anda Türkiye'de veya yolda olduklarını söyledi.

Robles, 'Bu sabah, Irak'taki NATO misyonunda görev yapan 100 İspanyol askerî personeli tahliye edildi. Çok zor ve karmaşık bir tahliye oldu. Sığınaklarda çok sayıda alarm çaldı. Neyse ki çoktan ayrıldılar. Türkiye'ye, personelimizin konuşlandığı üsse doğru yola çıktılar.' ifadelerini kullandı.

İspanya, NATO'nun Irak'taki misyonuna 2015'ten bu yana katılırken, güvenlik sorunu gerekçesiyle bu misyonun askıya alınması kararıyla askerlerini çekeceğini duyurmuştu.

NATO'nun Irak'taki misyonu devam etseydi, normal şartlarda mayıs ayında misyonun komutası İspanyol birliğine geçecekti.