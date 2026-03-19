FIFA, İsrail'i Uluslararası Futboldan Men Etmeyeceğini Açıkladı

FIFA, İsrail'i Uluslararası Futboldan Men Etmeyeceğini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.03.2026 - 22:16

FIFA, Filistin Futbol Federasyonu’nun başvurusunu inceledi ve İsrail’in futbol müsabakalarından men edilmeyeceğine karar verdi. Açıklamaya göre, İsrail’in futbol organizasyonlarından men edilmesi yönünde bir adım atılmayacak.

FIFA yaptırımın uygun olmayacağını düşündü.

FIFA yaptırımın uygun olmayacağını düşündü.

FIFA, Batı Şeria’nın uluslararası hukuk açısından çözümü güç ve karmaşık bir konu olduğunu belirterek, mevcut tüzük çerçevesinde doğrudan yaptırım uygulamanın uygun olmadığını açıkladı.

Kuruluş, Filistin Futbol Federasyonu ile İsrail Futbol Federasyonu arasında diyaloğun sürdürülmesini öncelik olarak gördü. Açıklamada, iki federasyon arasında arabuluculuk yapılacağı ve sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.

Rusya günler içinde men edilmişti.

Rusya günler içinde men edilmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrası UEFA, FIFA ve birçok uluslarası örgüt ve topluluk Rusya'yı kısa sürede organizasyonlarından men etmişti. 

Kamuoyunda genel beklenti Rusya'ya uygulanan yasakların İsrail için de geçerli olmasıydı.

1007 sporcu...

1007 sporcu...

Filistin Futbol Federasyonu, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in 1007 sporcuyu katlettiğini açıklamıştı. 

Celtic ve İrlandalı birçok kulüp ve tribün grubunun önayak olduğu kampanya süreci FIFA'ya kadar ulaşmıştı. Ancak bugün alınan kararla İsrail'in 'men edilme' ihtimali kalmadı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
