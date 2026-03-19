İran'a Yapılan Saldırının Ardından Havacılıkta Yeni Krize Neden Oldu: Hiçliğe Uçuş

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.03.2026 - 18:03

Emirates’e ait EK10 sefer sayılı, Londra çıkışlı ve Dubai varışlı uçak, Suudi Arabistan hava sahasında ilerlediği sırada Dubai’ye yönelik bir dron saldırısı bilgisi aldı.

Bunun üzerine uçak rotasını değiştirerek Gatwick Havalimanı’na geri döndü. Uçuş verileri, toplamda yaklaşık 9 bin 100 kilometrelik bir gidiş-dönüş yapıldığını ortaya koydu.

Reuters’ın aktardığına göre, benzer şekilde Dubai Uluslararası Havalimanı’na yönelen yaklaşık 30 Emirates uçuşu da İran kaynaklı insansız hava aracı saldırıları nedeniyle geri çevrildi ya da alternatif rotalara yönlendirildi.

Kaynak - Reuters

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrasında "hiçliğe uçuş" krizi ortaya çıktı.

Sosyal medyada “flights to nowhere” (hiçbir yere gitmeyen uçuşlar) olarak anılan bu tablo, 28 Şubat’ta tırmanan ABD-İsrail-İran geriliminin havacılık sektörüne yansıyan en çarpıcı sonuçlarından biri haline geldi.

Artan yakıt giderleri, havalimanlarında mahsur kalan yolcular ve sürekli değişen uçuş rotalarıyla birlikte bu tür geri dönüşler, havayolu şirketleri üzerindeki operasyonel baskıyı ciddi biçimde artırıyor.

Emirates ise bazı seferlerin kalkış noktalarına ya da yakın merkezlere geri döndüğünü doğrularken, olaylara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmaktan kaçındı.

Binlerce yolcu gideceği yere varamıyor.

Çatışmanın ilk günlerinde Körfez hava sahasının büyük bölümü kapanırken, bölgedeki uçuş trafiği neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways ve flydubai seferlerini kademeli olarak yeniden başlatsa da, dron ve füze tehditleri nedeniyle uçuşlarda ani rota değişiklikleri yaşanmaya devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Salı günü hava sahasını kısa süreliğine yeniden kapattı.

Pazartesi günü GMT 01.40 ile 02.00 saatleri arasında, Avrupa ve Hindistan çıkışlı, Dubai varışlı birçok Emirates uçağı, Suudi Arabistan hava sahası ya da Umman Denizi üzerinde geri dönüş kararı aldı.

Normal şartlarda 7 saatten kısa sürede Dubai’ye ulaşan Londra çıkışlı bir uçuş, toplam 11,5 saat havada kaldıktan sonra yeniden kalkış noktasına döndü.

Bazı seferler ise Madrid, Lizbon ve Paris gibi şehirlere yönlendirildi.

Yaklaşık 30 bin uçuş iptal edildi.

Emirates, operasyonlarını sürdürebilmek için birçok uçuşunu Dubai Uluslararası Havalimanı yerine Dubai World Central, Al Ain, Abu Dabi ve Maskat gibi alternatif noktalara yönlendirdi.

Ayrıca Cidde, Kahire ve Medine gibi bölgesel merkezler de devreye alındı. 28 Şubat’tan bu yana Emirates’in 2 binden fazla uçuşu iptal ettiği, bunun da planlanan seferlerin yaklaşık yüzde 54’üne karşılık geldiği ifade ediliyor.

Aynı dönemde Qatar Airways’te iptal oranı yüzde 93’e, Etihad Airways’te ise yüzde 79’a ulaştı.

Verilere göre 17 Mart itibarıyla Orta Doğu genelinde havalimanlarına yönelik yaklaşık 30 bin uçuş iptal edildi. Uzmanlar, bölgedeki çatışmaların sürmesi halinde hava trafiğindeki aksaklıkların derinleşeceğini ve küresel havacılık sektörü üzerindeki baskının daha da artacağını vurguluyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
