İran'a Yapılan Saldırının Ardından Havacılıkta Yeni Krize Neden Oldu: Hiçliğe Uçuş

Emirates, operasyonlarını sürdürebilmek için birçok uçuşunu Dubai Uluslararası Havalimanı yerine Dubai World Central, Al Ain, Abu Dabi ve Maskat gibi alternatif noktalara yönlendirdi.

Ayrıca Cidde, Kahire ve Medine gibi bölgesel merkezler de devreye alındı. 28 Şubat’tan bu yana Emirates’in 2 binden fazla uçuşu iptal ettiği, bunun da planlanan seferlerin yaklaşık yüzde 54’üne karşılık geldiği ifade ediliyor.

Aynı dönemde Qatar Airways’te iptal oranı yüzde 93’e, Etihad Airways’te ise yüzde 79’a ulaştı.

Verilere göre 17 Mart itibarıyla Orta Doğu genelinde havalimanlarına yönelik yaklaşık 30 bin uçuş iptal edildi. Uzmanlar, bölgedeki çatışmaların sürmesi halinde hava trafiğindeki aksaklıkların derinleşeceğini ve küresel havacılık sektörü üzerindeki baskının daha da artacağını vurguluyor.