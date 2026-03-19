Öğretmenler İçin Yeni Düzenleme Geldi: Artık KPSS Yetmiyor

Eğitim süresince adaylara aylık yaklaşık 32 bin TL hazırlık ödemesi yapılacak ve genel sağlık sigortası primleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacak. Eğitim süresince adayların askerlik yükümlülükleri tehir edilecek. Kaydını donduran adaylara, dondurdukları süre boyunca ödeme yapılmayacak. Konaklama hizmetinden yararlanacak adaylar ücreti kendileri ödeyecek; yerleştirmede ise engelli adaylar, millî sporcular ile terörle mücadele ve sosyal hizmet kapsamında olanlara öncelik verilecek.