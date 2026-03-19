onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Öğretmenler İçin Yeni Düzenleme Geldi: Artık KPSS Yetmiyor

Öğretmenler İçin Yeni Düzenleme Geldi: Artık KPSS Yetmiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.03.2026 - 20:30

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen atama şartlarını değiştirdi. Artık yalnızca KPSS puanı atama için yeterli olmayacak; öğretmen adayları, atanabilmek için önce Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim alacak. Söz konusu eğitimler 7 ilde 13 Nisan’da başlayacak ve süresince öğretmen adaylarına 32 bin lira ödeme yapılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10 bin öğretmen adayı eğitim alacak.

10 bin öğretmen adayı eğitim alacak.

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, ilk etapta bu eğitim merkezlerinde 10 bin öğretmen adayı eğitim görecek. Eğitimler 7 ilde 13 Nisan’da başlayacak. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı

Aday öğretmenler maaş alacak.

Aday öğretmenler maaş alacak.

Eğitim süresince adaylara aylık yaklaşık 32 bin TL hazırlık ödemesi yapılacak ve genel sağlık sigortası primleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacak. Eğitim süresince adayların askerlik yükümlülükleri tehir edilecek. Kaydını donduran adaylara, dondurdukları süre boyunca ödeme yapılmayacak. Konaklama hizmetinden yararlanacak adaylar ücreti kendileri ödeyecek; yerleştirmede ise engelli adaylar, millî sporcular ile terörle mücadele ve sosyal hizmet kapsamında olanlara öncelik verilecek.

Devamsızlık şartı da belli oldu.

Devamsızlık şartı da belli oldu.

Dört kez derse geç kalan adaylar yarım gün devamsızlık işlemi görecek. Sağlık raporu süresi 20 günü aşanlerin kaydı dondurulacak. Evli adaylar, kapasite elverdiği ölçüde aynı şehirde eğitim alabilecek. Süreci üstün başarıyla tamamlayanlara ise “Akademi Teşekkür Belgesi” verilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın