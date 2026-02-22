İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 23 Şubat - 1 Mart Çocuk Tiyatroları ve Etkinlik Takvimi

İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem keyifli hem de bilgilendirici bir hafta sonu planlıyorsanız, senin için birbirinden eğlenceli rotlar seçtik. Çocuklarınızla birlikte gözlem yaparak, temas ederek ve dinleyerek öğrenebileceğiniz etkinlikler ise Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor.

Bilimden sanata, genel kültürden el becelerine hemen her alanda etkinlikler sizi bekliyor bu hafta da! Peki, İstanbul'da bu hafta çocuklarla ne yapılır? Bu hafta hangi çocuk filmi izlenir? Bu hafta hangi tiyatro oyunu var? 23 Şubat - 1 Mart haftası hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir?

Uyarı: Etkinliklerin aktifliğini doğrulamak ve kontenjanlar tükenmeden yetişmek için bilet satın alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu içerik bir reklam metni değil, eğitici ve eğlenceli bir öneri listesidir.

İşte, detaylar