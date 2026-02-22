onedio
İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 23 Şubat - 1 Mart Çocuk Tiyatroları ve Etkinlik Takvimi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.02.2026 - 23:54

İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem keyifli hem de bilgilendirici bir hafta sonu planlıyorsanız, senin için birbirinden eğlenceli rotlar seçtik. Çocuklarınızla birlikte gözlem yaparak, temas ederek ve dinleyerek öğrenebileceğiniz etkinlikler ise Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor.

Bilimden sanata, genel kültürden el becelerine hemen her alanda etkinlikler sizi bekliyor bu hafta da! Peki, İstanbul'da bu hafta çocuklarla ne yapılır? Bu hafta hangi çocuk filmi izlenir? Bu hafta hangi tiyatro oyunu var? 23 Şubat - 1 Mart haftası hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

Uyarı: Etkinliklerin aktifliğini doğrulamak ve kontenjanlar tükenmeden yetişmek için bilet satın alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu içerik bir reklam metni değil, eğitici ve eğlenceli bir öneri listesidir.

İşte, detaylar

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da yaşayan ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirmesi için her iki yakada da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu hafta, 23 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında Anadolu Yakası'nda çeşitli çocuk tiyatro oyunları ve müzikaller sahnelenecek.

23 Şubat - 1 Mart Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 25 Şubat 11.00 – Küçük Kara Balık (3–6 Yaş) – Kozzy Kozyatağı Kültür Merkezi

  • 28 Şubat 12.00 – Gökyüzü Postacısı (3–12 Yaş) – Maltepe Dragos Sahne

  • 28 Şubat 14.00 – Sihirli Kütüphane (3 Yaş +) – Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir

  • 1 Mart 13.00 – The Illusionist - Enver Ertaş (3 Yaş +) – Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir

  • 1 Mart 15.00 – Pinokyo ''Çocuk Tiyatrosu'' (2–6 Yaş) – Akasya Kültür Sanat Sahnesi

  • 1 Mart 14.00 – Şubadap Çocuk (3 Yaş +) – Sahne Dragos

23 Şubat - 1 Mart Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri: 

  • 28 Şubat 11.00 – Labubu Define Peşinde (2 + Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 1 Mart 18.00 – Rüya Takımı Müzikali (2 + Yaş) – Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

Sıra geldi, Avrupa Yakası'ndaki birbirinden renkli çocuk tiyatroları ve müzikallere. Çocuğunuzun yaş grubuna uygun oyunu seçerek bilet almayı unutmayın: 

23 Şubat - 1 Mart Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:   

  • 25 Şubat 11.00 – Küçük Prens ve Arkadaşları (3–6 Yaş) – Akatlar Kültür Merkezi

  • 25 Şubat 14.00 – Karagöz “Gizemli Ağaç” (Hayal Oyunu) (3–17 Yaş) – AKM Çok Amaçlı Salon

  • 28 Şubat 13.00 – Birazcık Su Lütfen (5 Yaş +) – Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

  • 28 Şubat 14.00 – Pinokyo ''Çocuk Tiyatrosu'' (2–6 Yaş) – Trump Sahne

  • 28 Şubat 16.00 – Don Kişot Çocuk Tiyatrosu (3 Yaş +) – Trump Sahne

  • 1 Mart 14.00 – Meddah Gösterisi (3 Yaş +) – AKM Çok Amaçlı Salon

  • 1 Mart 13.00 – Sihirli Kütüphane (3 Yaş +) – Torium Sahne

  • 1 Mart 12.00 – Sevimli Cin ve Alaaddin - Özgürlük Şarkısı (3–12 Yaş) – Fişekhane İkinci Sahne

23 Şubat - 1 Mart Avrupa Yakası Çocuk Müzikalleri: 

  • 28 Şubat 12.00 – Oz Ülkesi (3–6 Yaş) – Fişekhane İkinci Sahne

  • 1 Mart 16.00 – Labubu Define Peşinde (2 + Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

1. Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip

  • Konusu: Şarkılı Orman’ın huzuru, keman virtüözü Yumi’nin kötü niyetli kişilerce kaçırılmasıyla bozulur. Momo ve sadık dostları, Yumi’yi kurtarmak için bilmedikleri tehlikelerle dolu bir dünyaya adım atarak heyecan dolu bir maceraya atılırlar.

Vizyon Tarihi: 6 Şubat 2026

Yaş Aralığı: 6+ Yaş

2. SüngerBob: Korsan Macerası

  • Konusu: Büyüklüğünü kanıtlamak isteyen SüngerBob, cesaretini Bay Yengeç’e göstermek için hayalet korsan Uçan Hollandalı’nın peşine düşer. Bu komedi dolu bir deniz macerası!

Vizyon Tarihi: 6 Şubat 2026

Yaş Aralığı: 6+ Yaş

3. Momo

  • Konusu: Michael Ende’nin klasik eserinden uyarlanan film, dinleme yetisiyle tanınan yetim Momo’nun, insanların zamanını çalan 'Duman Adamlar'a karşı mücadelesini anlatıyor. Momo, zamanın koruyucusu Hora Usta ve kaplumbağa Cassiopeia ile birlikte modern dünyanın hız baskısına karşı çalınan zamanı geri kazanmaya çalışıyor.

Vizyon Tarihi: 13 Şubat 2026

Yaş Aralığı: 6+ Yaş

4. Kral Şakir: Dünyalar Karıştı

  • Konusu: Yapay zeka kontrollü bir müzik grubunun şehri hipnotize etme planını fark eden Şakir ve ailesi, bu gizemi çözmek için harekete geçer. Mirket ile birlikte lunaparktan Yerebatan Sarnıcı’na, farklı boyutlardan metro istasyonlarına uzanan ekip, müziğin etkisini kırmak için zorlu bir mücadeleye atılır.

Vizyon Tarihi: 5 Şubat 2026

5. Kahraman Cüceler:Görev Başında

  • Konusu: Eğlence tutkunu Helvi, teknik olarak gelişmiş bir Elfkin çetesiyle tanışınca dünyası değişir. Çetenin en genci Bo ile kurduğu dostluk, 250 yıldır küs olan iki Elfkin klanını yeniden bir araya getirebilecek mi?

Vizyon Tarihi: 13 Şubat 2026

Yaş Aralığı: 6+ Yaş

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

İstanbul, çocuklar için bir eğlence merkezi olmaya devam ediyor. Tiyatro ve müzikallerin yanında, çocuklar için düzenlenen neşeli konserler de kentin kültür ve sanat etkinliklerini renklendiriyor.

23 Şubat - 1 Mart Avrupa Yakası Çocuk Konserleri

  • 28 Şubat 15.00 – Onur Erol ile Karamela Sepeti (4–8 Yaş) – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Opera Var mı?

23 Şubat ile 1 Mart 2026 tarihleri arasında, İstanbul'da çocuklar için düzenlenen bale ve opera etkinlikleri, çocukların klasik sanatlarla tanışmaları için mükemmel bir fırsat sunuyor.

23 Şubat - 1 Mart Anadolu Yakası Çocuk Operası ve Bale

  • 1 Mart 13.00 – Külkedisi - İstanbul DOB (3 + Yaş) – Kadiköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da bu hafta, çocuklarınızın gelişimine katkı sağlayacak, onların el becerilerini geliştirecek ve sosyal becerilerini artıracak atölye ve workshop'lar bulunuyor. Bu etkinlikler, çocuklarınıza hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı sunacak:

Avrupa Yakası'nda Çocuklarla Gidilecek Atölyeler

  • Lego ve Resimle Hikaye ve Masal Anlatıcılığı Atölyesi - Güzel Düşün Güzellikler Yayılsın – Atölyede çocuklar, “Güzel Düşün, Güzellikler Yayılsın” hikayesini dinledikten sonra karakterleri ve sahneleri önce LEGO ile üç boyutlu inşa ediyor. Daha sonra resim çalışmalarıyla kendi hikaye yorumlarını da sanatla ifade ediyorlar. 

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (7-9)

28 Şubat 13.00 - AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Müzedeki Sır Yaratıcı Drama Atölyesi – Atölyede çocuklar, büyülü bir gerçekliğe sahip müzede kaybolan bir sanat eserinin peşine duyu farkındalığıyla düşüyor. Meraklı dramacıları, hayallerindeki heykeller arasında geçecek bu keşif dolu gezi başlıyor.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (4-6)

28 Şubat 13.00 - AKM Çocuk Sanat Merkezi

Anadolu Yakası'nda Çocuklarla Gidilecek Atölyeler: 

  • Mehmet Erbil ile Yaratıcı Dramayla Masal Atölyesi – Atölye, çocukların içindeki hikayeyi özgürce dışa vurması için tasarlandı. Çocuklar sadece oyun oynamakla kalmaz, kendi dünyalarını kurarak seslerinin değerini hissederler. Ayrıca çocuklar, seyirci olmak yerine yaratıcı birer kahramana dönüşür.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (4-6)

1 Mart 11.00 - İstanbul Oyuncak Müzesi

  • Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi – Çocukların el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştiren keyifli bir deneyim sunar. Müze ziyaretini kendi boyadıkları oyuncakla taçlandıran çocuklar, seçtikleri figürlerle hayal güçlerini somutlaştırır.

Etkinlik Türü: Atölye 

28 Şubat 10.30 - 18.00 - İstanbul Oyuncak Müzesi

Bu Hafta Hangi Müzeye Gidilmeli?

Müzeler, çocukların dikkatini çeken koleksiyonlar, interaktif sergiler, etkinlikler ve keşif öğeleriyle İstanbul'un dört bir köşesinde yer alıyor. Bu hafta sizin için seçtiğimiz müzeler ise şu şekilde: 

  • İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi – Gülhane Parkı: Bilimsel aletler, maketler ve icatlarla dolu sergi; çocuklar için öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor.

  • İstanbul Deniz MüzesiBeşiktaş: Denizcilik tarihini ele alan zengin koleksiyonda gemi modelleri, deniz araçları ve deniz kültürü öğeleri çocuklarla buluşuyor. 

  • Pera MüzesiBeyoğlu: Karma sanat koleksiyonu ve dönemsel çocuk etkinlikleriyle yaratıcı keşif bir alanı.

  • İstanbul Modern Sanat Müzesi – Modern sanatla tanışmak isteyen çocuklar için özel eğitim programları, atölyeler ve aile turları keyifli bir gün geçirmenizi sağlar. 

Kültür, Sanat ve Eğlence Mekanları

  • Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi – Sanat eserleriyle dolu, sakin ve erişilebilir bu müze, çocuklar için dönemsel aile etkinlikleriyle de listenizde yer almalı.

  • Arter Sanat Müzesi – Güncel sanat sergileri ve çocuklara özel atölyelerle interaktif sanat deneyimi sağlıyor. 

Eğitici ve Öğretici Sosyal Deneyim 

  • Miniatürk – Türkiye’nin tarihi eserlerinin minyatür modelleri arasında eğitici yürüyüş ve keşif fırsatı sağlar. Açık havada görsel öğrenim imkanı sunar.

  • İTÜ Bilim Merkezi (Istanbul Technical University Science Center) – Mekanikten elektriğe, uzaydan matematiğe kadar etkileşimli bilim sergileriyle deneyim odaklı öğrenmeye olanak sağlar. 

UYARI: Müze ve etkinlik alanların çoğu hafta içi ve hafta sonu ziyaret edilebilir. Ancak özellikle atölye ve çocuk etkinlikleri döneme göre değişebileceği için gitmeden önce müze ve merkezlerin güncel takvimlerini kontrol etmelisiniz! 

Bu Hafta Hangi Kültür İstanbul Ramazan Etkinlikleri Var?

28 Şubat 2026 – Cumartesi İBB Çocuk Etkinlikleri

  • 13.00 – 14.00 | Çocuk Etkinlikleri: Bayram Harçlık Kesesi Tasarım Atölyesi

  • 14.00 – 15.00 | Genel İzleyici: Meddah Gösterisi

  • 15.30 – 16.30 | Çocuk Etkinlikleri: Ramazan Davulcusu Atölyesi

1 Mart 2026 – Pazar İstanbul Ramazan Etkinlikler: 

  • 14.30 – 15.30 | Çocuk Etkinlikleri: Nasreddin Hoca ve İbiş: İbiş Neredesin (Tiyatral Performans)

  • 15.30 – 16.30 | Çocuk Etkinlikleri: Geleneksel Motiflerle Bez Çanta Boyama Atölyesi

İBB SineBüs Bu Hafta Nerede?

SineBüs, Ramazan ayı boyunca İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ücretsiz film gösterimleri yapmak üzere yola çıkıyor. Etkinlik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından düzenleniyor. Program, 21 Şubat'ta Beykoz'da başlayacak. Gösterim noktaları arasında ise Şile'den Çekmeköy'e Pendik'ten Sultangazi'ye 8 ilçe yer alıyor. 

Ramazan Ayında SineBüs Gösterim Noktaları

  • 21 Şubat Cumartesi: Beykoz

  • 22 Şubat Pazar: Şile

  • 28 Şubat Cumartesi: Çekmeköy

  • 1 Mart Pazar: Pendik

  • 7 Mart Cumartesi: Silivri

  • 8 Mart Pazar: Çatalca

  • 14 Mart Cumartesi: Arnavutköy

  • 15 Mart Pazar: Sultangazi

