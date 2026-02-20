onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
23 Şubat - 1 Mart Haftası Sinemada Kaçırmamanız Gereken Filmler

23 Şubat - 1 Mart Haftası Sinemada Kaçırmamanız Gereken Filmler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.02.2026 - 14:33

23 Şubat - 1 Mart haftası sinema salonları farklı türlerden dikkat çeken yapımlarla dolu. Aksiyon ve gerilim sevenler için tempolu hikayeler öne çıkarken, dram ve animasyon filmleri duygusal anlatımlarıyla öne çıkıyor. Yerli yapımların yanı sıra uluslararası projeler de vizyon takviminde önemli bir yer tutuyor. Haftanın seçkisi, her zevke hitap eden geniş bir yelpaze sunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu Hafta Vizyonda Hangi Filmler Var?

Bu Hafta Vizyonda Hangi Filmler Var?

23 Şubat - 1 Mart haftasında vizyon programı oldukça geniş bir tür çeşitliliği sunuyor. Aksiyon ve korkudan animasyona, dramdan müzik belgesellerine kadar farklı zevklere hitap eden yapımlar sinema salonlarında yerini alıyor. İşte türlerine göre bu hafta vizyonda izleyebileceğiniz filmler:

  • Aksiyon / Gerilim: Sığınak

  • Korku / Gerilim: Çığlık 7, Muamma: Cenin-i Cin, Günahkarlar

  • Gerilim / Suç: 7 Büyük Günah, Kopma Noktası

  • Dram: Ben Bir Yabancıydım, Sesim Geliyor mu?, Gece Vardiyası, Parçalı Yıllar

  • Tarih / Romantik / Dram: Kıbrıs Türküsü

  • Müzik / Biyografi: Chopin, Chopin!

  • Belgesel / Müzik: EPiC: Elvis Presley Konserde

  • Animasyon / Dram: Scarlet

  • Animasyon / Bilim Kurgu / Macera: Arco

  • Aile / Animasyon / Macera: Tavşan Luna: Kalp Adası

  • Aile / Komedi / Macera: Uzun Kuyruk Marsupilami

Günahkârlar

Günahkârlar

Geçmişlerinden kaçmak isteyen ikiz kardeşler Elijah ve Elias Smoke, Chicago’nun karanlık yeraltı dünyasını geride bırakarak memleketleri Mississippi’ye döner ve yeni bir hayat kurmak için bir bar açar. Ancak sakin bir başlangıç hayali kısa sürede yerini tehditkar bir karanlığa bırakır. Kasabada ortaya çıkan doğaüstü kötülük, kardeşleri geçmişleriyle ve korkularıyla yeniden yüzleşmeye zorlar.

  • Vizyon Tarihi: 27 Şubat 2026

  • Tür: Korku, Gerilim, Fantastik, Dram

  • Yönetmen: Ryan Coogler

  • Oyuncular: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell

Çığlık 7

Çığlık 7

Sidney Prescott, geçmişin travmalarından uzaklaşmak için küçük bir kasabada yeni bir hayat kurmaya çalışır. Ancak Hayalet Maskeli katilin geri dönüşü huzuru yeniden bozar. Bu kez tehdit yalnızca Sidney’e değil, kızına da yönelmiştir. Ailesini korumak için Sidney, geçmişinin karanlığıyla yüzleşmek ve kanlı döngüyü sonsuza dek bitirmek zorundadır.

  • Vizyon Tarihi: 27 Şubat 2026

  • Tür: Gerilim, Korku

  • Yönetmen: Kevin Williamson

  • Oyuncular: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May

Uzun Kuyruk Marsupilami

Uzun Kuyruk Marsupilami

David, Güney Amerika’dan gelen gizemli bir paketi teslim etmekle görevlendirilir, ancak paketin içinde Marsupilami adında sıra dışı bir bebek olduğunu keşfeder. Olağanüstü yeteneklere sahip bu sevimli yaratık, David’in hayatını beklenmedik bir maceraya sürükler. 

  • Vizyon Tarihi: 27 Şubat 2026

  • Tür: Aile, Komedi, Macera

  • Yönetmen: Philippe Lacheau

  • Oyuncular: Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Élodie Fontan

Kıbrıs Türküsü

Kıbrıs Türküsü

1957-1974 yılları arasında Kıbrıs’ta yaşanan çatışmalar, öğretmen Ali’nin direnişe katılma süreci üzerinden anlatılıyor. Artan baskılar karşısında mesleğini bırakan Ali, halkının mücadelesinde aktif bir rol üstlenir. Film, cephede verilen savaşın yanı sıra diplomatik mücadeleleri de ele alırken bir halkın kaderini değiştiren tarihsel süreci gözler önüne seriyor.

  • Vizyon Tarihi: 27 Şubat 2026

  • Tür: Dram, Romantik

  • Yönetmen: Özer Feyzioğlu

  • Oyuncular: Emre Bey, Almila Ada, Macit Koper

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kopma Noktası

Kopma Noktası

Finansal olarak dolandırıldığına inanan bir adam, bir ipotek bankacısını rehin alarak sıra dışı bir eyleme imza atar. Kurbanını kendi vücuduna bağlı kesilmiş bir tüfekle tehdit eden adam, özür, tazminat ve dokunulmazlık talep eder. Olay kısa sürede kamuoyunun dikkatini çeken dramatik bir krize dönüşür. Film, adalet arayışı ile takıntı arasındaki ince çizgiyi sorguluyor.

  • Vizyon Tarihi: 27 Şubat 2026

  • Tür: Gerilim

  • Yönetmen: Gus Van Sant

  • Oyuncular: Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo

Parçalı Yıllar

Parçalı Yıllar

1975 ambargosunun yarattığı baskı ortamında tiyatrocu Aytekin, ailesini koruma sorumluluğu ile sanat tutkusu arasında sıkışır. Geçim sıkıntısı onu istemeden erotik film sektörünün içine sürükler. Bu süreç, onur, hayaller ve hayatta kalma mücadelesi arasında derin bir çatışmaya dönüşür. Film, bireysel seçimlerin ağır sonuçlarını dramatik bir dille anlatıyor.

  • Vizyon Tarihi: 27 Şubat 2026

  • Tür: Dram

  • Yönetmen: Hasan Tolga Pulat

  • Oyuncular: Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, Levent Özdilek

Tavşan Luna: Kalp Adası

Tavşan Luna: Kalp Adası

Yardımsever ve maceracı Tavşan Luna, yakın arkadaşı Prenses Lila’nın Kalp Adası’nda mahsur kaldığını öğrenince tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Kötü bir timsahın adayı ele geçirmesiyle hayvanlar yuvalarını terk etmek zorunda kalmış, ada sessizliğe gömülmüştür. Luna, dostunu kurtarmak ve adaya yeniden umut getirmek için zorlu engellerle mücadele eder. Film, dostluk, cesaret ve dayanışma temalarını sıcak bir macera içinde sunuyor.

  • Vizyon Tarihi: 27 Şubat 2026

  • Tür: Macera, Animasyon, Aile

  • Yönetmen: Buğra Kekik

EPiC: Elvis Presley Konserde

EPiC: Elvis Presley Konserde

Elvis Presley’nin Las Vegas konser serisinin başlangıcında çekilmiş arşiv görüntülerinden oluşan belgesel, sanatçının sahne enerjisini ve performans gücünü gözler önüne seriyor. Provalardan sahne anlarına uzanan görüntüler, Presley’nin müzikal mirasını yakından hissettiriyor. Film, bir ikonun sahnedeki büyüsünü ve müzik tarihindeki yerini yeniden keşfetme fırsatı sunuyor.

  • Vizyon Tarihi: 27 Şubat 2026

  • Tür: Belgesel, Müzik

  • Yönetmen: Baz Luhrmann

  • Oyuncular: Elvis Presley

7 Büyük Günah

7 Büyük Günah

Gizli bir ilişki yaşayan Nergis ve Ali, Nergis’in kocasını ortadan kaldırmak için ıssız bir kulübede buluşur. Ancak ortaya çıkan büyük miktarda para ve beklenmedik misafirlerin gelişi planı altüst eder. Mafyanın da dahil olmasıyla olaylar ihanet, açgözlülük ve şiddetin hüküm sürdüğü kanlı bir hesaplaşmaya dönüşür. Film, insan doğasının karanlık yönlerini gerilim dolu bir atmosferle ele alıyor.

  • Vizyon Tarihi: 27 Şubat 2026

  • Tür: Dram, Gerilim

  • Yönetmen: Serdar Akar

  • Oyuncular: Tansel Öngel, Ege Kökenli, Algı Eke

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arco

Arco

Huzurlu bir gelecekten gelen 10 yaşındaki Arco, yanlışlıkla 2075 yılının tehlikelerle dolu dünyasına düşer. Burada Iris adlı bir kız ve robot bakıcı Mikki ile dostluk kurar. Üçlü, Arco’yu evine döndürmek için zorlu bir yolculuğa çıkarken gezegeni kurtarmaya da katkı sağlayabileceklerini keşfeder. Film, dostluk, umut ve çevresel farkındalık temalarını macera dolu bir anlatımla sunuyor.

  • Vizyon Tarihi: 27 Şubat 2026

  • Tür: Animasyon, Bilim Kurgu, Macera

  • Yönetmen: Ugo Bienvenu

  • Oyuncular: Alma Jodorowsky, Vincent Macaigne, William Lebghil

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın