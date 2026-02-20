23 Şubat - 1 Mart Haftası Sinemada Kaçırmamanız Gereken Filmler

Sidney Prescott, geçmişin travmalarından uzaklaşmak için küçük bir kasabada yeni bir hayat kurmaya çalışır. Ancak Hayalet Maskeli katilin geri dönüşü huzuru yeniden bozar. Bu kez tehdit yalnızca Sidney’e değil, kızına da yönelmiştir. Ailesini korumak için Sidney, geçmişinin karanlığıyla yüzleşmek ve kanlı döngüyü sonsuza dek bitirmek zorundadır.

Vizyon Tarihi: 27 Şubat 2026

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Kevin Williamson

Oyuncular: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May