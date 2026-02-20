23 Şubat - 1 Mart Haftası Sinemada Kaçırmamanız Gereken Filmler
23 Şubat - 1 Mart haftası sinema salonları farklı türlerden dikkat çeken yapımlarla dolu. Aksiyon ve gerilim sevenler için tempolu hikayeler öne çıkarken, dram ve animasyon filmleri duygusal anlatımlarıyla öne çıkıyor. Yerli yapımların yanı sıra uluslararası projeler de vizyon takviminde önemli bir yer tutuyor. Haftanın seçkisi, her zevke hitap eden geniş bir yelpaze sunuyor.
Bu Hafta Vizyonda Hangi Filmler Var?
Günahkârlar
Çığlık 7
Uzun Kuyruk Marsupilami
Kıbrıs Türküsü
Kopma Noktası
Parçalı Yıllar
Tavşan Luna: Kalp Adası
EPiC: Elvis Presley Konserde
7 Büyük Günah
Arco
