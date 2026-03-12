Jandarma, Flamingolar İçin Gelingüllü Barajı’nda 24 Saat Devriye Yapıyor

Kent merkezine bağlı Esenli köyü yakınlarında, Kanak Çayı üzerinde yaklaşık 30 yıl önce inşa edilen Gelingüllü Barajı her yıl çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. İlkbaharın gelişiyle flamingolar da bölgeye uğramaya başladı. Göç rotası üzerinde yer alan sulak alan, kuşlar için önemli duraklardan biri olarak biliniyor.

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle baraj gölü neredeyse kuruma noktasına gelmişti. Fakat son dönemde etkili olan yağışlar ve kar sularının erimesiyle göl yeniden eski canlılığına kavuştu. Su seviyesindeki artış, göçmen kuşların da tekrar bölgeye gelmesini sağladı.Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Komutanı Kıdemli Uzman Çavuş İsa Ergüden, bahar aylarının gelişiyle flamingoların yeniden görüldüğünü belirtti ve şunları söyledi:

'Yaban hayatının korunmasına da büyük önem veriyoruz. Flamingoların baraj çevresinde güvenli şekilde konaklayabilmeleri, üremeleri, doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekiplerimizle bölgede gözetleme ve kontrol faaliyetlerini dron ve fotokapanlarla aralıksız sürdürmekteyiz'