Jandarma, Flamingolar İçin Gelingüllü Barajı’nda 24 Saat Devriye Yapıyor

Gökçe Cici
12.03.2026 - 17:27

Yozgat’ta yer alan Gelingüllü Barajı, ilkbaharla yeniden renklenmiş durumda. Flamingolar başta olmak üzere birçok göçmen kuş bölgeye gelmeye başladı. Doğal hayatın yeniden hareketlenmesiyle jandarma ekipleri de sahada. Amaç kuşların güvenli şekilde konaklaması ve yaşam alanlarının korunması.

Yozgat’taki Gelingüllü Barajı, baharla flamingoların uğrak noktalarından biri haline geliyor.

Kent merkezine bağlı Esenli köyü yakınlarında, Kanak Çayı üzerinde yaklaşık 30 yıl önce inşa edilen Gelingüllü Barajı her yıl çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. İlkbaharın gelişiyle flamingolar da bölgeye uğramaya başladı. Göç rotası üzerinde yer alan sulak alan, kuşlar için önemli duraklardan biri olarak biliniyor.

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle baraj gölü neredeyse kuruma noktasına gelmişti. Fakat son dönemde etkili olan yağışlar ve kar sularının erimesiyle göl yeniden eski canlılığına kavuştu. Su seviyesindeki artış, göçmen kuşların da tekrar bölgeye gelmesini sağladı.Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Komutanı Kıdemli Uzman Çavuş İsa Ergüden, bahar aylarının gelişiyle flamingoların yeniden görüldüğünü belirtti ve şunları söyledi:

'Yaban hayatının korunmasına da büyük önem veriyoruz. Flamingoların baraj çevresinde güvenli şekilde konaklayabilmeleri, üremeleri, doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekiplerimizle bölgede gözetleme ve kontrol faaliyetlerini dron ve fotokapanlarla aralıksız sürdürmekteyiz'

Jandarma ekipleri flamingoların güvenliği için bölgede aralıksız devriye yapıyor.

cdnuploads.aa.com.tr

Ergüden, baraj çevresini ziyaret eden vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu: 

'Vatandaşlarımızdan, özellikle flamingoların bulunduğu alanlarda silah atışı yapılmaması, yüksek ses çıkarabilecek faaliyetlerden kaçınılması ve kuşların bulunduğu bölgelere gereksiz şekilde yaklaşılmaması konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Çünkü bu tür davranışlar kuşların ürkmesine ve yaşam alanlarını terk etmesine neden olabiliyor.'

Ayrıca yalnızca flamingolar değil, sorumluluk alanındaki tüm yaban hayatı için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Ergüden konuyla ilgili olarak şu sözleri de paylaştı: 

'Gelen ihbarları değerlendiriyor, yaralı ya da yardıma ihtiyaç duyan kuş ve yaban hayvanlarına gerekli müdahaleleri yaparak, ilgili kurumlarla koordineli şekilde koruma çalışmalarına destek veriyoruz. Yaban hayatının korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu doğal zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması için vatandaşlarımızın duyarlılığı büyük önem taşımaktadır.'

