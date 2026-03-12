onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Mart Cuma Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
13 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
12.03.2026 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Mart Cuma günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Mart Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün biraz yavaş hissediyorsan, bu, bacak kaslarında biriken laktik asit yüzünden olabilir. Bacaklarında oluşan bu ağırlık hissi, hareketlerini kısıtlayabilir ve seni biraz yorgun düşürebilir. Ancak endişelenme, bu durumu hafifletebilmek için birkaç önerimiz var! Bacaklarını biraz rahatlatmak için magnezyum yağı ile bir masaj yapmayı deneyebilirsin. Bu, laktik asit birikimini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, bacaklarını bir duvara yaslayıp bir süre dinlendirmek de kan dolaşımını hızlandırabilir ve bacaklarındaki ağırlık hissini azaltabilir.

Bugün ayrıca, karaciğerini dinlendirmek için ideal bir gün! Alkol ve işlenmiş şeker, karaciğerin düzgün çalışmasını engelleyebilir ve genel sağlık durumunu olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden bugün, bu tür maddelerden tamamen uzak durmayı düşünebilirsin. Bu, bir nevi 'arınma' günü olabilir ve karaciğerin için oldukça faydalı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

