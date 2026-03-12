onedio
Balık Burcu right-white
13 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.03.2026 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Mart Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Mart Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için biraz karmaşık bir gün olabilir. Epifiz bezin, yani üçüncü gözün ve rüya döngülerin aşırı aktif hale gelebilir. Bu durum, zihinsel enerjini tüketerek yorgunluğa neden olabilir. Bu duruma karşı önlem almak için, uyku kaliteni artırmak adına bazı önerilerimiz var.

Öncelikle, uyandığında enerjik hissetmek için uyku ortamını iyileştirmen gerekiyor. Bunun için en ideal yol, karanlık bir odada uyumak. Baş ucu lambalarını kapatmayı unutma, çünkü bu lambaların yaydığı ışık, uyku hormonu melatonin'in salgılanmasını engelleyebilir. Bu da uykuya dalmanı zorlaştırabilir ve uyku kaliteni düşürebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

