Sevgili Balık, bugün aşk hayatında bazı tatsız rüzgarlar esebilir. Partnerinin telefonunda gördüğün bir mesaj, belki de bir bakış, bir söz ya da davranışlarındaki ani ve beklenmedik bir değişiklik, seni derinden sarsabilir. Bu durum, içinde bulunduğun ilişkiye olan güven duygunu ciddi anlamda sorgulamana neden olabilir.

Ancak dur ve bir nefes al! Hemen bu şüphelerin peşinden gitmek yerine, biraz sessizce gözlem yapmayı dene. Belki de bu durum, bir yanılgıdan ibarettir. Zira bazen gerçekler, ilk bakışta gördüğünden, hissettiğinden veya düşündüğünden çok daha farklı ve belki de daha karmaşık olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…