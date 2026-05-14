Dünya Alarmda: 'Süper El Nino' Yüzde 90 İhtimalle Geliyor! Kuraklık ve Sel Baskınları İçin Tarih Verildi

Büyük Okyanus’taki su sıcaklıklarının normal değerlerin üzerine çıkmasıyla başlayan bu süreç, dünya genelinde hava dengelerini altüst etme potansiyeli taşıyor. Uzmanlar, okyanuslardan atmosfere yönelecek bu devasa enerji aktarımının, bir bölgede ekinleri yok eden kavurucu bir sıcaklığı tetiklerken, diğer bir bölgede şehirleri sular altında bırakabilecek aşırı yağışlara neden olabileceğini belirtiyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından paylaşılan veriler, Kuzey Yarımküre için bu yıkıcı senaryonun gerçekleşme olasılığını yüzde 70 gibi yüksek bir oranda gösteriyor. Özellikle tarımsal üretim için hayati öneme sahip olan muson yağmurlarının, bu doğa olayı nedeniyle Hindistan'da son üç yılın en düşük seviyesine gerilemesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli gözlemler ise El Nino’nun kesinleşme ihtimalini yüzde 90 olarak değerlendirirken, en şiddetli yani 'süper' kategorideki bir etkinin görülme şansını yüzde 20 ile 30 arasında tahmin ediyor.

Yaşanan bu atmosferik değişim, tarihsel açıdan korkutucu bir benzerliği de beraberinde getiriyor. Günümüzdeki ısınma tablosu, 1877 yılında milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan büyük kıtlık ve ekin felaketiyle paralellik gösteriyor. Modern bilim, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınmanın, El Nino’nun doğal döngüsüyle birleşerek yeni bir sıcaklık rekorları serisini başlatacağından endişe ediyor. Dünya genelinde önümüzdeki iki yılın, modern tarihin en istikrarsız ve aşırı iklim olaylarına sahne olacağı öngörülüyor.