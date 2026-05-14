article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dünya Alarmda: 'Süper El Nino' Yüzde 90 İhtimalle Geliyor! Kuraklık ve Sel Baskınları İçin Tarih Verildi

Dünya Alarmda: 'Süper El Nino' Yüzde 90 İhtimalle Geliyor! Kuraklık ve Sel Baskınları İçin Tarih Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.05.2026 - 07:18

Küresel iklim sistemi, okyanus sularındaki aşırı ısınmanın tetiklediği devasa bir enerji transferiyle sarsılmaya hazırlanıyor. Bilim dünyası, insan kaynaklı küresel ısınma ile birleşen 'Süper El Nino' döngüsünün, önümüzdeki iki yıl boyunca yıkıcı sel baskınlarına ve tarihi kuraklıklara yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/dunya/galeri-s...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gezegenimiz, iklim krizinin etkisiyle üst üste en sıcak yıllarını kayda geçirirken, meteoroloji uzmanları "Süper El Nino" olarak adlandırılan devasa bir doğa olayının yaklaştığını duyurdu.

Gezegenimiz, iklim krizinin etkisiyle üst üste en sıcak yıllarını kayda geçirirken, meteoroloji uzmanları "Süper El Nino" olarak adlandırılan devasa bir doğa olayının yaklaştığını duyurdu.

Büyük Okyanus’taki su sıcaklıklarının normal değerlerin üzerine çıkmasıyla başlayan bu süreç, dünya genelinde hava dengelerini altüst etme potansiyeli taşıyor. Uzmanlar, okyanuslardan atmosfere yönelecek bu devasa enerji aktarımının, bir bölgede ekinleri yok eden kavurucu bir sıcaklığı tetiklerken, diğer bir bölgede şehirleri sular altında bırakabilecek aşırı yağışlara neden olabileceğini belirtiyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından paylaşılan veriler, Kuzey Yarımküre için bu yıkıcı senaryonun gerçekleşme olasılığını yüzde 70 gibi yüksek bir oranda gösteriyor. Özellikle tarımsal üretim için hayati öneme sahip olan muson yağmurlarının, bu doğa olayı nedeniyle Hindistan'da son üç yılın en düşük seviyesine gerilemesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli gözlemler ise El Nino’nun kesinleşme ihtimalini yüzde 90 olarak değerlendirirken, en şiddetli yani 'süper' kategorideki bir etkinin görülme şansını yüzde 20 ile 30 arasında tahmin ediyor.

Yaşanan bu atmosferik değişim, tarihsel açıdan korkutucu bir benzerliği de beraberinde getiriyor. Günümüzdeki ısınma tablosu, 1877 yılında milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan büyük kıtlık ve ekin felaketiyle paralellik gösteriyor. Modern bilim, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınmanın, El Nino’nun doğal döngüsüyle birleşerek yeni bir sıcaklık rekorları serisini başlatacağından endişe ediyor. Dünya genelinde önümüzdeki iki yılın, modern tarihin en istikrarsız ve aşırı iklim olaylarına sahne olacağı öngörülüyor.

Süper El Nino nasıl işliyor?

Süper El Nino nasıl işliyor?

Bu meteorolojik fenomen, normal şartlarda rüzgarların batıya doğru sürüklediği sıcak suların, rüzgarların zayıflamasıyla doğuya, yani Amerika kıtasına doğru geri akmasıyla başlıyor. Bu devasa su kütlesi atmosfere muazzam bir ısı ve nem transferi gerçekleştirerek jet akıntılarının rotasını değiştiriyor. Sonuç olarak dünyanın bir yarısında ekinleri kavuran kuraklıklar yaşanırken, diğer yarısında altyapıyı felç eden sel baskınları gözlemleniyor. Bilim insanları, mevcut ısınma tablosunun 1877 yılında milyonlarca insanın kıtlık nedeniyle hayatını kaybetmesine yol açan iklim döngüsüyle benzerlikler taşıdığını vurguluyor.

Türkiye ve çevresini nasıl etkileyecek?

Türkiye ve çevresini nasıl etkileyecek?

Süper El Nino’nun etkisiyle jet akıntılarının değişmesi, Akdeniz havzasındaki basınç sistemlerini de dolaylı olarak etkiliyor. Geçmişteki güçlü El Nino yıllarında olduğu gibi, kış aylarının normalden daha ılık geçmesi ve yağış rejiminin düzensizleşmesi bekleniyor. Özellikle büyük şehirlerdeki baraj doluluk oranları ve tarımsal sulama kapasiteleri, bu küresel enerji transferinin yaratacağı yerel sonuçlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İlk belirtiler okyanus yüzeyinde gözlemlenmeye başlanırken, atmosferik tepkilerin önümüzdeki aylarda daha belirgin hale geleceği öngörülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın