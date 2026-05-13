article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sadece Yılda Bir Kez Açıyor, Yola Çıktı: Türkiye’nin 81 İli Bu Çiçeği Bekliyor

Sadece Yılda Bir Kez Açıyor, Yola Çıktı: Türkiye’nin 81 İli Bu Çiçeği Bekliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 23:29

Antalya'nın Elmalı ilçesi, son yıllarda örtüaltı çiçek üretiminde gerçekleştirdiği hamleyle adından söz ettiriyor. İlçeye bağlı Eymir Mahallesi’nde yetiştirilen şakayık çiçekleri, zarafeti ve hoş kokusuyla Türkiye’nin dört bir yanından yoğun ilgi görüyor. Üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla başladıkları mesaide, 81 ilden gelen siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllar önce sınırlı alanlarda deneme amaçlı başlayan şakayık üretimi, bugün geniş seralara ve arazilere yayılmış durumda.

Yıllar önce sınırlı alanlarda deneme amaçlı başlayan şakayık üretimi, bugün geniş seralara ve arazilere yayılmış durumda.

Özellikle ilkbahar aylarında rengarenk bir görünüme bürünen Eymir Mahallesi, kesme çiçek sektörünün yeni merkezi haline geldi.

Düğünlerden otel dekorasyonlarına, özel organizasyonlardan çiçekçilere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan şakayıklar; kaliteli yapısı ve uzun vazoda kalma ömrüyle büyük şehirlerin vazgeçilmezi oldu.

Şakayık üretimi sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, bölge ekonomisine de devasa bir katkı sağlıyor.

Şakayık üretimi sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, bölge ekonomisine de devasa bir katkı sağlıyor.

Mahalledeki birçok ailenin ana geçim kaynağı haline gelen bu sektör; toplama, ayıklama, paketleme ve sevkiyat aşamalarında yüzlerce kişiye iş imkanı sunuyor. Üretim sürecinde özellikle kadın çalışanlar ön plana çıkıyor ve aile bütçelerine önemli bir katkı sağlıyor.

Bölgedeki önemli üreticilerden Yahya Başkurt, üretimin boyutlarını şu sözlerle özetliyor:

Bölgedeki önemli üreticilerden Yahya Başkurt, üretimin boyutlarını şu sözlerle özetliyor:

'7,5 dönümlük bir alanda üretim yapıyoruz. Dönüm başına yaklaşık 2 bin fide dikiliyor ve her kökten 4-5 dal çiçek alıyoruz. Yılda bir kez çiçek veren bu özel bitkileri Türkiye’nin 81 iline gönderiyoruz. Sadece bizim işletmemizde 50-60 kişiye istihdam sağlıyoruz.'

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın