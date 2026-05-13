Telefonunu %100 Şarj Eden Herkese Uyarı Yapıldı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 22:32

Akıllı telefon kullanıcılarının yıllardır süregelen 'telefonu %100 şarj etmeli miyim?' sorusu, bilimsel gerçeklerle yanıt buluyor. Uzmanlar ve teknoloji devleri, pil ömrünü uzatmak için telefonun şarjını %80’de sınırlamanın gereklilik olduğunu vurguluyor.

Akıllı telefonlarda kullanılan Lityum-iyon (Li-ion) pillerin çalışma prensibi, bir süngerin su tutma kapasitesine benzetiliyor.

Tamamen kuru bir sünger sertleşirken, suyla tamamen dolmuş bir sünger ise ağır bir basınç altındadır.

Piller için de durum aynı: Pil sağlığı için en uygun seviye %20 ile %80 arasıdır. Bu aralıkta lityum iyonları stres oluşmadan hareket eder.  Şarjı %80’den %100’e zorlamak, daha yüksek voltaj ve ısı demektir. Bu durum, pilin kimyasal yaşlanmasını hızlandırarak kapasitesini zamanla düşürür.

Sadece şarj yüzdesi değil, yüksek ısı da pil ömrünü hızla bitiren bir etken.

Uzmanlar, pil sağlığını korumak için şu uyarılarda bulunuyor:

  • Şarjdayken oyun oynamayın: Hem işlemci hem de pilin aynı anda ısınması 'çift ısı' etkisi yaratır.

  • Kılıflara dikkat: Kalın kılıflar ısıyı hapseder. Şarj sırasında telefonu kılıftan çıkarmak pilin nefes almasını sağlar.

  • Kablosuz şarjda hizalama: Telefonun şarj pedine yanlış yerleştirilmesi gücün ısıya dönüşmesine neden olur.

Eski nikel pillerden kalan şarjı tamamen bitirip öyle doldurma alışkanlığı, modern Li-ion piller için aslında zararlı.

Günümüz teknolojisinde telefonu gün içinde kısa aralıklarla (%40-%70 arasında) şarj etmek, tamamen boşaltıp doldurmaktan çok daha sağlıklıdır.

Kısacası telefonunuzu gece boyunca %100 dolu ve yüksek voltaj altında bırakmak yerine, cihazınızın sunduğu 'pil koruma' ayarlarını aktif hale getirmek, cihazınızı birkaç yıl daha yüksek performansla kullanmanızı sağlayabilir. Özellikle seyahatlerde sıcaklık kontrolü yapan (X-Cooling teknolojili) akıllı taşınabilir şarj cihazları kullanmak, dış etkenlere karşı ekstra koruma sağlıyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
