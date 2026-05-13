Ev Hanımıydı, Şimdi Talebe Yetişemiyor: 3 Dönümden 600 Kilo Ürün Aldı

'Doğada gördüğüm bir çiçek merakla başladı, sonra Kadın Çiftçi Projesi ile gerçeğe dönüştü. Devletimizin kadınlara desteği çok fazla. Ev hanımlarına tavsiye ediyorum; çekinmeden denesinler. Hem ev hem ülke ekonomisine katkı sağlayan bir iş. Kadın üreticilerimizin sayısının çoğalmasını istiyorum.'

Köseoğlu’nun başarısı sadece ailesi için değil, yaşadığı Kabaca köyü için de yeni bir umut oldu. Köylü kadınların projeye büyük ilgi gösterdiğini ve kendisinden bilgi aldığını belirten Köseoğlu, el birliğiyle bölgedeki salep üretimini artırmayı amaçlıyor.