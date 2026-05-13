Haberler
Gündem
Ev Hanımıydı, Şimdi Talebe Yetişemiyor: 3 Dönümden 600 Kilo Ürün Aldı

Gülistan Başköy
13.05.2026 - 21:05

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşayan Gülsüm Köseoğlu, doğada rastladığı salep orkidesini yasal izinle yetiştirmeye başladı. 60 bin fide ile yola çıkan girişimci anne, ilk hasadında 600 kilogram ürün elde ederek köyündeki kadınlara örnek oldu.

Devrek ilçesine bağlı Kabaca köyünde yaşayan 39 yaşındaki, 3 çocuk annesi Gülsüm Köseoğlu, geçtiğimiz yıl ailesiyle çıktığı bir doğa yürüyüşü sırasında hayatının dönüm noktasını yaşadı.

Doğada gördüğü zarif bir çiçeği merak edip fotoğrafını çeken Köseoğlu, internette yaptığı araştırmada bu bitkinin dünyaca ünlü ve koruma altındaki salep orkidesi olduğunu öğrendi.

Endemik bir tür olduğu için doğadan toplanması yasak olan salep orkidesinin ekonomik değerini fark eden Köseoğlu, bu işi profesyonel ve yasal yollardan yapmaya karar verdi. 'Kadın Çiftçi' kredisinden yararlanarak finansman sağlayan girişimci, Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden gerekli izinleri alarak üretime başladı.

Geçtiğimiz yıl 3 dönümlük arazisine 60 bin fide diken Köseoğlu, titiz bir bakım sürecinin ardından yaklaşık 600 kilogram ürün elde etmeyi başardı.

İlk yılın veriminden memnun kalan Köseoğlu, önümüzdeki yıl üretim alanını 10 dönüme çıkarmayı hedefliyor. Üretim sürecini çocuklarıyla birlikte yürüten Köseoğlu, bu sayede çocuklarının küçük yaşta üretimin önemini öğrendiğini belirtti.

Salep soğanının içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde yoğun talep görmesinin büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Köseoğlu şunları söyledi:

'Doğada gördüğüm bir çiçek merakla başladı, sonra Kadın Çiftçi Projesi ile gerçeğe dönüştü. Devletimizin kadınlara desteği çok fazla. Ev hanımlarına tavsiye ediyorum; çekinmeden denesinler. Hem ev hem ülke ekonomisine katkı sağlayan bir iş. Kadın üreticilerimizin sayısının çoğalmasını istiyorum.'

Köseoğlu’nun başarısı sadece ailesi için değil, yaşadığı Kabaca köyü için de yeni bir umut oldu. Köylü kadınların projeye büyük ilgi gösterdiğini ve kendisinden bilgi aldığını belirten Köseoğlu, el birliğiyle bölgedeki salep üretimini artırmayı amaçlıyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
