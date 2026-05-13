article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İzmir ve Muğla'yı Solladı: 2,5 Milyon Turistin Favorisi Bu İlimiz Oldu

İzmir ve Muğla'yı Solladı: 2,5 Milyon Turistin Favorisi Bu İlimiz Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 20:07

TüAntalya, 2025 yılında 17 milyon ziyaretçiyi aşarak kendi rekorunu kırdı. Paris ve New York gibi devleri geride bırakarak dünyanın en iyi 5 destinasyonu arasına giren şehir, artık sadece deniz-kum-güneş ile değil, gastronomi ve sürdürülebilirlik hamleleriyle de dünyayı kendine hayran bırakıyor.

Kaynak Kaynak2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye turizminin amiral gemisi Antalya, 2025 yılını altın harflerle tarihe kazıdı.

Türkiye turizminin amiral gemisi Antalya, 2025 yılını altın harflerle tarihe kazıdı.

Yıl sonu verilerine göre 17,1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşan şehir, hem Türkiye’nin en çok tercih edilen destinasyonu oldu hem de küresel ölçekte devler ligine adını yazdırdı.

Euromonitor International tarafından hazırlanan '2025 Yılının En İyi 100 Şehir Destinasyonu Endeksi' sonuçlarına göre Antalya, genel destinasyon kalitesinde dünya genelinde 5. sıraya yerleşti. Paris, New York, Mekke ve Orlando gibi dünya liderleriyle aynı listede yer alan Antalya; Dubai ve Los Angeles gibi rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Endeks, sadece turist sayısını değil; turizm altyapısı, ekonomik güç, sürdürülebilirlik, sağlık ve güvenlik gibi kriterleri de baz alıyor.

Endeks, sadece turist sayısını değil; turizm altyapısı, ekonomik güç, sürdürülebilirlik, sağlık ve güvenlik gibi kriterleri de baz alıyor.

Antalya, ziyaretçi sayısında dünyada 8. sırada yer alırken, destinasyon yönetimi ve kalitesiyle 5. sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) raporuna göre, Antalya Türkiye içindeki liderliğini açık ara korudu. Ağustos 2025 verileri, kentin rakipleriyle arasındaki mesafeyi gözler önüne serdi:

  • Antalya: 2 milyon 572 bin ziyaretçi (%36,93 pay)

  • İstanbul: 1 milyon 852 bin ziyaretçi (%26,60 pay)

  • Muğla: 664 bin ziyaretçi (%9,54 pay)

  • İzmir: 247 bin ziyaretçi (%3,55 pay)

Antalya’nın başarısı sadece sayılarla sınırlı kalmadı.

Antalya’nın başarısı sadece sayılarla sınırlı kalmadı.

Şehrin ekonomik katma değeri de yükselişe geçti. 2025 yılında turistlerin kişi başı ortalama günlük harcaması 70 dolardan 100 doların üzerine çıktı. Bu artışta Rusya, Almanya ve İngiltere’den gelen güçlü talebin yanı sıra sunulan hizmet kalitesindeki artış etkili oldu.

Antalya, her yıl gelen 17 milyon turistin Türk mutfağını tatmadan dönmemesi için büyük bir seferberlik başlattı.

Antalya, her yıl gelen 17 milyon turistin Türk mutfağını tatmadan dönmemesi için büyük bir seferberlik başlattı.

  • Halihazırda 20 olan coğrafi işaretli ürün sayısının, başvurusu devam eden 200 yeni ürünle artırılması hedefleniyor.

  • Şehirdeki otel ve restoranların yerel menülere odaklanması için Antalya Gastronomi Platformu ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle envanter çalışmaları hızlandırıldı.

Artan turist trafiğini yönetmek için Antalya Havalimanı (AYT) genişletme çalışmalarını tamamladı. Ağustos 2025'te havalimanı, günlük 100.000 yolcu kapasitesini aşarak tüm zamanların trafik rekorunu kırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın