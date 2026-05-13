Bu Şehirde Balkona Çamaşır Asmak Yasaklandı: 80 Bin TL Cezası Var

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 19:39

İspanya’nın bazı bölgelerinde belediyeler, şehir estetiğini korumak adına balkon kurallarını sıkılaştırdı. Sokaktan görülecek şekilde çamaşır asan, yatak veya gaz tüpü depolayan sakinler ağır para cezalarıyla karşı karşıya.

İspanya’da balkonunu kurutma alanı veya depo olarak kullananlar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Özellikle Murcia Bölgesi'ndeki Lorca kentinde yerel yönetim, 'Vatandaş Yaşamının Korunması ve Sosyal Düzensizlikleri Önleme Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle bina cephelerine yönelik yasakları en üst seviyeye çıkardı.

Belediye meclisinde PP ve VOX koalisyonu tarafından onaylanan yeni düzenlemeye göre, kamusal alanlardan görülebilen balkon korkuluklarına ve pencere pervazlarına kıyafet asmak tamamen yasaklandı.

Yasağın kapsamı sadece çamaşırla da sınırlı değil; balkonlarda şilte, yatak ve gaz tüpü gibi görüntü kirliliği oluşturan eşyaların bulundurulması da ceza kapsamına alındı.

Yeni yönetmelik, ihlalin derecesine göre kademeli bir ceza sistemi öngörüyor:

  • Hafif İhlaller: Balkon korkuluğuna kıyafet asmak veya uygunsuz eşya depolamak 151 ile 750 Euro arası ceza.

  • Ciddi İhlaller: Ana cephelere kalıcı çamaşır askıları takmak, arızalı klima ve havalandırma sistemlerini görünür yerlerde tutmak 751 ile 1.500 Euro arası ceza.

Lorca Belediye Başkanı Fulgencio Gil, düzenlemelerin sıkılaştırılma nedenini mahalle sakinlerinden gelen yoğun şikayetler ve şehrin turistik cazibesini koruma isteği olarak açıkladı.

Yerel halka, balkonlarını ve bina cephelerini yeni kurallara uygun hale getirmeleri için yaklaşık bir ay süre tanındı. Bu sürenin sonunda kurallara uymayanlara taviz verilmeyeceği bildirildi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
