108 Yaşına Kadar Saç Kesti: Dünyanın En Yaşlı Berberi

New Windsor’daki 'Fantastic Cuts' salonunda haftada 5 gün mesaisine devam eden efsane isim, 100 yaşına kadar kendi aracını kullandı. Yakınlarının emeklilik ısrarlarına her seferinde aynı cevabı verdi: 'Çalışmak en iyi terapi.'

2019 yılının Mayıs ayında, 108. yaş gününe aylar kala son müşterisini tıraş eden Mancinelli, hayatı boyunca ciddi bir hastalık yaşamadığını dile getiriyordu. Ailesinin ifadesine göre, son günlerinde sadece 'yorgun' olduğunu söylemişti. Son tıraşından sadece bir hafta sonra hayata gözlerini yuman Mancinelli, arkasında kırılması güç bir rekor ve asırlık bir hikâye bıraktı.