article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
108 Yaşına Kadar Saç Kesti: Dünyanın En Yaşlı Berberi

108 Yaşına Kadar Saç Kesti: Dünyanın En Yaşlı Berberi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 00:24

Geleneksel berberlik kültürünün yaşayan son temsilcisi, 108 yaşındaki Anthony 'Tony' Mancinelli, elinden makasını son nefesine kadar bırakmayarak bir devri kapattı. 1923 yılında, henüz 12 yaşındayken başladığı mesleğini tam 96 yıl boyunca aralıksız sürdüren Mancinelli, Guinness Rekorlar Kitabı’na 'tarihin en yaşlı çalışan berberi' olarak adını yazdırdı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1911 yılında İtalya’da doğan ve çocuk yaşta ABD’ye göç eden Mancinelli’nin berber koltuğu, adeta bir zaman kapsülü görevi gördü.

1911 yılında İtalya’da doğan ve çocuk yaşta ABD’ye göç eden Mancinelli’nin berber koltuğu, adeta bir zaman kapsülü görevi gördü.

Kariyeri boyunca 18 ABD başkanı gören usta berber; 1930’ların Büyük Buhran döneminde tıraş ücretinin 10 cent olduğu günlerden, modern New York’un 19 dolarlık kesimlerine kadar her şeye tanıklık etti. 1920’lerin mekanik makineleri ve sabun köpükleriyle başladığı zanaatını, 21. yüzyılın teknolojisine ve değişen moda akımlarına başarıyla taşıdı.

Eşini 38 yıl önce kaybeden Mancinelli, ilerlemiş yaşına rağmen emekli olmayı hiçbir zaman düşünmedi.

Eşini 38 yıl önce kaybeden Mancinelli, ilerlemiş yaşına rağmen emekli olmayı hiçbir zaman düşünmedi.

New Windsor’daki 'Fantastic Cuts' salonunda haftada 5 gün mesaisine devam eden efsane isim, 100 yaşına kadar kendi aracını kullandı. Yakınlarının emeklilik ısrarlarına her seferinde aynı cevabı verdi: 'Çalışmak en iyi terapi.'

2019 yılının Mayıs ayında, 108. yaş gününe aylar kala son müşterisini tıraş eden Mancinelli, hayatı boyunca ciddi bir hastalık yaşamadığını dile getiriyordu. Ailesinin ifadesine göre, son günlerinde sadece 'yorgun' olduğunu söylemişti. Son tıraşından sadece bir hafta sonra hayata gözlerini yuman Mancinelli, arkasında kırılması güç bir rekor ve asırlık bir hikâye bıraktı.

Mancinelli’nin koltuğuna oturmak kolay değildi; randevu listeleri haftalar öncesinden doluyordu.

Mancinelli’nin koltuğuna oturmak kolay değildi; randevu listeleri haftalar öncesinden doluyordu.

İnsanlar sadece saç kestirmek için değil, İkinci Dünya Savaşı’ndan dönen askerleri tıraş eden, on yılların değişimini bizzat yaşayan bu canlı tarihle iki kelam edebilmek için eyalet dışından geliyordu. Onun deyimiyle; 'Teknikler değişse de insanlar hep aynı şeylerden şikayet ediyordu.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın