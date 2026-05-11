108 Yaşına Kadar Saç Kesti: Dünyanın En Yaşlı Berberi
Geleneksel berberlik kültürünün yaşayan son temsilcisi, 108 yaşındaki Anthony 'Tony' Mancinelli, elinden makasını son nefesine kadar bırakmayarak bir devri kapattı. 1923 yılında, henüz 12 yaşındayken başladığı mesleğini tam 96 yıl boyunca aralıksız sürdüren Mancinelli, Guinness Rekorlar Kitabı’na 'tarihin en yaşlı çalışan berberi' olarak adını yazdırdı.
1911 yılında İtalya’da doğan ve çocuk yaşta ABD’ye göç eden Mancinelli’nin berber koltuğu, adeta bir zaman kapsülü görevi gördü.
Eşini 38 yıl önce kaybeden Mancinelli, ilerlemiş yaşına rağmen emekli olmayı hiçbir zaman düşünmedi.
Mancinelli’nin koltuğuna oturmak kolay değildi; randevu listeleri haftalar öncesinden doluyordu.
