Bir Bulut 100 Fil Ağırlığında: Peki Neden Kafamıza Düşmüyorlar?

Gülistan Başköy
11.05.2026 - 17:11

Gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz beyaz, kabarık bulutların her biri yaklaşık 500 ton ağırlığında olduğunu biliyor muydunuz? Peki bu kadar ağır olan bulutlar neden düşmüyor da havada asılı kalıyor? Bu sorunun cevabı, atmosfer fiziğinin en büyüleyici örneklerinden biri.

Bulutlar Gerçekten Çok Ağır mı?

Evet, ortalama bir cumulus bulutu gerçekten de yaklaşık 500 ton ağırlığında. Bu ağırlık, yaklaşık 100 fil kadar! Peki bu kadar ağır olan bir kütle nasıl oluyor da düşmüyor? 

Bulutları oluşturan su damlacıkları mikroskobik boyuttadır - yaklaşık 20 mikron çapında. Bu, insan saçının kalınlığının beşte biri kadar küçük bir boyut. Bu minik damlacıkların havada kalmasının sırrı, boyutlarında ve havadaki özel dinamiklerde gizli.

Her düşen nesnenin "terminal hız" denilen maksimum düşme hızı vardır.

Bu hız, yerçekimi kuvveti ile hava direnci eşitlendiğinde ortaya çıkar. Margaret LeMone gibi Ulusal Atmosfer Araştırma Merkezi (NCAR) bulut fizikçileri, bulut damlacıklarının terminal hızının saniyede sadece birkaç santimetre olduğunu hesaplamıştır.

Bu ne kadar yavaş bir hız? Örneğin, 20 mikron çapındaki bir su damlacığının terminal hızı saniyede yaklaşık 1-2 santimetre. Bu hızla düşen bir damlacık, 1 kilometre alçalmak için yaklaşık 15 saat sürer!

Bulutların havada kalmasının en önemli nedeni, atmosferdeki yukarı yönlü hava akımları.

Güneş ışınları yeryüzünü ısıttığında, ısınan hava yükselir ve güçlü yukarı akımlar oluşturur. Bu akımların hızı, genellikle su damlacıklarının düşme hızından çok daha fazladır.

Colorado Üniversitesi atmosfer bilimcilerinin araştırmalarına göre, bulut altındaki yukarı akımlar saniyede 1-10 metre hızlara ulaşabilir. Bu, damlacıkların düşme hızından 100-1000 kat daha hızlı! Sonuç olarak, damlacıklar sürekli yukarı doğru taşınır.

Bulutlar statik yapılar değildir; sürekli değişim halindedirler.

Alt kısımlarından yeni su buharı yoğunlaşarak damlacık oluşurken, üst kısımlarından damlacıklar buharlaşır. Bu dinamik süreç, bulutun genel olarak havada kalmasını sağlar.

Ayrıca, bulut içindeki sıcaklık dağılımı da önemlidir. Bulutun alt kısımları daha sıcakken, üst kısımları soğuktur. Bu sıcaklık farkı, sürekli hava sirkülasyonu yaratır ve damlacıkları havada tutar.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
