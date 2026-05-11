Bir Bulut 100 Fil Ağırlığında: Peki Neden Kafamıza Düşmüyorlar?

Evet, ortalama bir cumulus bulutu gerçekten de yaklaşık 500 ton ağırlığında. Bu ağırlık, yaklaşık 100 fil kadar! Peki bu kadar ağır olan bir kütle nasıl oluyor da düşmüyor?

Bulutları oluşturan su damlacıkları mikroskobik boyuttadır - yaklaşık 20 mikron çapında. Bu, insan saçının kalınlığının beşte biri kadar küçük bir boyut. Bu minik damlacıkların havada kalmasının sırrı, boyutlarında ve havadaki özel dinamiklerde gizli.