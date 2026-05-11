Çelik Yeleğin Yerini Alacak: Genç Mühendisler Geliştirdi, Artık Yerli Üretiliyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 14:32

Türk savunma sanayii, genç yeteneklerin geliştirdiği devrim niteliğindeki teknolojilerle dünyada ses getirmeye hazırlanıyor. SAHA EXPO 2026’da görücüye çıkan 'akışkan zırh' teknolojisi, ağır çelik yeleklerin dönemini kapatmaya aday olurken; insansız deniz araçlarını dalgalara karşı sabitleyen yerli jiroskop sistemi de fuarın ilgi odağı oldu.

İşte savunma sanayiinde oyunun kurallarını değiştirecek yerli ve milli yenilikler...

Türkiye’nin teknolojik eşiği aştığının en somut kanıtları SAHA EXPO 2026’da sergilendi.

Teknopark İstanbul bünyesindeki genç girişimciler tarafından geliştirilen Akışkan Balistik Koruma Sistemi, güvenlik güçlerine sahada hem maksimum koruma hem de eşsiz bir konfor vaat ediyor.

Geleneksel çelik yeleklerin en büyük sorunu olan 3-5 kilogramlık ağırlık ve hareket kısıtlılığı, yerini şeffaf bir sıvıya bırakıyor.

ATAPARS Savunma tarafından geliştirilen bu sistem, çelik yeleklerin içini sıvı bir kimyasal maddeyle kaplıyor.

Bir su şişesi hafifliğinde olan bu sistem, güvenlik güçlerinin 10 saati aşan görevlerde yaşadığı yükü ortadan kaldırıyor. Geleneksel zırhların koruyamadığı koltuk altı ve eklem bölgeleri, akışkan yapısı sayesinde tamamen zırh altına alınabiliyor. Şeffaf yapısı sayesinde sadece yeleklerde değil, helikopter altlarında da koruma kalkanı olarak kullanılabilecek.

Jandarma tarafından yapılan balistik atış testlerinden başarıyla geçen ürün, seri üretim aşamasına geldi.

Fuarın bir diğer yıldızı ise Külünk Teknoloji tarafından geliştirilen Sallanmayı Engelleyici Jiroskop Sistemi oldu.

Türkiye’de ilk defa genç bir mühendis tarafından geliştirilen bu sistem; insansız deniz araçları ve teknelerin dalgalı denizlerde savrulmasını anında engelliyor.

Dünyada sadece birkaç örneği bulunan bu teknoloji, 20 metreye kadar olan deniz araçlarında aktif olarak kullanılabilecek. Özellikle İDA (İnsansız Deniz Araçları) platformlarının stabilizasyonu, operasyonel başarı için kritik önem taşıyor.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, fuarda 100’e yakın Ar-Ge firmasıyla güçlü bir çıkarma yaptıklarını belirttti:

'Kamikaze dronlardan anti-jam sistemlerine, siber güvenlikten batarya teknolojilerine kadar çok geniş bir yelpazede ürünlerimizi tanıtıyoruz. Türkiye, Ar-Ge altyapısını tamamladı ve artık yüksek teknoloji ihraç eder noktaya geldi.'

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
right-dark
