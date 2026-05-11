Çelik Yeleğin Yerini Alacak: Genç Mühendisler Geliştirdi, Artık Yerli Üretiliyor

ATAPARS Savunma tarafından geliştirilen bu sistem, çelik yeleklerin içini sıvı bir kimyasal maddeyle kaplıyor.

Bir su şişesi hafifliğinde olan bu sistem, güvenlik güçlerinin 10 saati aşan görevlerde yaşadığı yükü ortadan kaldırıyor. Geleneksel zırhların koruyamadığı koltuk altı ve eklem bölgeleri, akışkan yapısı sayesinde tamamen zırh altına alınabiliyor. Şeffaf yapısı sayesinde sadece yeleklerde değil, helikopter altlarında da koruma kalkanı olarak kullanılabilecek.

Jandarma tarafından yapılan balistik atış testlerinden başarıyla geçen ürün, seri üretim aşamasına geldi.