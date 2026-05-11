Bu Şehirde Güneş Yok, Yol Yok, Temiz Hava Yok: Sadece Uçakla Girilebiliyor

Küresel kükürt dioksit emisyonlarının yüzde birinden tek başına sorumlu olan şehirde, asit yağmurları ve metalik sisler günlük hayatın bir parçası. 2016 yılında bir nehrin tamamen kırmızıya dönmesi ve 2020'deki dev yakıt sızıntıları, bölgedeki ekolojik yıkımın en somut kanıtları.

Eski sakinlerin anlattıkları ise dehşet verici: Sokakta yürürken aniden karşınıza çıkan zehirli bir 'kirli bulut' içinde boğulmamak için hızla kaçmanız gerekiyor. Bölgedeki ağaçlar çoktan kurumuş, geriye sadece 'simsiyah iskeletler' kalmış durumda.