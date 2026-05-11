Bu Şehirde Güneş Yok, Yol Yok, Temiz Hava Yok: Sadece Uçakla Girilebiliyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 13:48

Rusya'nın Kuzey Kutup Dairesi içinde yer alan izole maden kasabası Norilsk, 'dünyanın en depresif şehri' unvanını kimseye kaptırmıyor. -70 dereceyi bulan soğuklar, 2 ay süren zifiri karanlık ve zehirli bulutlar arasında yaşam mücadelesi veren bu şehirde, hayatta kalmanın tek yolu uçaklar.

Norilsk'in temelleri 1930'larda bir Gulag çalışma kampı olarak atıldı.

Bugün içinde yaşanılan gri beton bloklar, dondurucu soğukta çalışmaya zorlanan ve yaklaşık 17 bininin hayatını kaybettiği mahkumlar tarafından inşa edildi. Şehir, şiddetli rüzgarları kesmek için dev birer rüzgar kırıcı gibi dizilmiş devasa yapılarla dolu.

Bu şehirde doğa, insanoğluna karşı adeta savaş ilan etmiş durumda:

Kışın 7 ay süren dondurucu mevsimde güneş, 2 tam ay boyunca hiç doğmuyor. Şehir günün 24 saati karanlığa gömülüyor.

Sıcaklıkların -70 dereceye kadar düştüğü Norilsk'te, hayat büyük oranda yer altına taşınmış durumda. Restoranlar, kafeler ve alışveriş merkezleri, dondurucu rüzgarlardan korunmak için yerin altında faaliyet gösteriyor.

Norilsk sadece soğuğuyla değil, kirliliğiyle de dünyayı korkutuyor.

Küresel kükürt dioksit emisyonlarının yüzde birinden tek başına sorumlu olan şehirde, asit yağmurları ve metalik sisler günlük hayatın bir parçası. 2016 yılında bir nehrin tamamen kırmızıya dönmesi ve 2020'deki dev yakıt sızıntıları, bölgedeki ekolojik yıkımın en somut kanıtları.

Eski sakinlerin anlattıkları ise dehşet verici: Sokakta yürürken aniden karşınıza çıkan zehirli bir 'kirli bulut' içinde boğulmamak için hızla kaçmanız gerekiyor. Bölgedeki ağaçlar çoktan kurumuş, geriye sadece 'simsiyah iskeletler' kalmış durumda.

Tüm bu felaket tablosuna rağmen insanlar neden burada yaşıyor?

Cevap: Para ve Şirket Devleti.

Bölgedeki dev nikel yatakları, Rusya geneline göre çok daha yüksek maaşlar sunuyor. Birçok maden işçisi, birkaç yıl içinde para biriktirme umuduyla bu 'cehenneme' katlanıyor. Norilsk Nickel şirketi ise şehrin sadece işvereni değil, adeta fiili hükümeti; kuralları koyuyor, hayatı yönetiyor.

Eğer bu yeri kendi gözlerinizle görmek isterseniz işiniz çok zor.

Norilsk, Rusya’nın hala 'kapalı' statüsünde tuttuğu nadir şehirlerden biri. Yabancı turistlerin veya gazetecilerin şehre girebilmesi için Rus hükümetinden özel ve alınması oldukça güç bir izin gerekiyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
