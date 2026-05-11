article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizliğe Yanlış Odadan Başlıyorsunuz: Uzmanlar İlk Durağı Açıkladı

Temizliğe Yanlış Odadan Başlıyorsunuz: Uzmanlar İlk Durağı Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 11:39

Evinizi temizlerken enerjiniz çabuk mu tükeniyor? Profesyonel temizlik uzmanları, temizliğin sadece nasıl yapıldığının değil, nereden başlandığının da kritik olduğunu vurguluyor. 

İşte evinizi pırıl pırıl yapacak stratejik saldırı planı...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çoğumuz temizliğe rastgele bir odadan başlarız, ancak profesyonel temizlik uzmanı Isabella Flores ve ekibi, etkili bir temizlik için planlı hareket etmenin şart olduğunu belirtiyor.

Çoğumuz temizliğe rastgele bir odadan başlarız, ancak profesyonel temizlik uzmanı Isabella Flores ve ekibi, etkili bir temizlik için planlı hareket etmenin şart olduğunu belirtiyor.

Uzmanların üzerinde birleştiği en güçlü görüş; temizliğin başlangıç noktasının mutfak olması gerektiği yönünde.

Neden Önce Mutfak?

Neden Önce Mutfak?

Profesyonel temizlikçi Deep Johal, mutfağın genellikle evin en dağınık ve en çok bakteri barındıran alanı olduğunu hatırlatıyor. Johal’a göre mutfaktan başlamanın avantajları şunlar:

  • Mutfaktaki yağlı yüzeyler ve kırıntılar, temizliğin en zorlu kısmıdır. En yüksek enerjinizi buraya harcamak motivasyonunuzu artırır.

  • Mutfağın temizlenmesi evin genel atmosferini hızla değiştirir ve mekanı bir sonraki öğün için taze hale getirir.

Hangi odayı temizlerseniz temizleyin, uzmanların vazgeçilmez bir kuralı var: Yukarıdan aşağıya doğru ilerlemek.

Hangi odayı temizlerseniz temizleyin, uzmanların vazgeçilmez bir kuralı var: Yukarıdan aşağıya doğru ilerlemek.

Bu yöntem, tozların ve kalıntıların en son yere düşmesini sağlayarak işinizi kolaylaştırıyor. Önce yüzeylerin tozunu alıp silmeli, süpürme ve paspaslama işlemini ise en sona bırakmalısınız.

Temizlik ve düzenleme uzmanları Ingrid Jansen ve Lesley Spellman, süreci kolaylaştıracak şu ipuçlarını veriyor:

Temizlik ve düzenleme uzmanları Ingrid Jansen ve Lesley Spellman, süreci kolaylaştıracak şu ipuçlarını veriyor:

  • Ekipmanlarınızı Hazırlayın: İşe başladıktan sonra eksik bir malzeme için koşturmak ritminizi bozar. Malzemelerinizi taşımayı kolaylaştırmak için bir temizlik sepeti kullanın.

  • Zorlu İşleri Öne Alın: Eğer enerjiniz çabuk tükeniyorsa, en az sevdiğiniz odadan başlayarak zor işleri aradan çıkarın.

  • Program Oluşturun: Mevsimsel temizlikler kadar, haftalık ve günlük programlara bağlı kalmak evin sürekli temiz kalmasını sağlar.

  • Görevleri Atlamaktan Korkmayın: Her hafta her şeyi derinlemesine temizlemek zorunda değilsiniz. Temiz olan bir görevi atlamak veya hızlıca geçmek motivasyonunuzu korur.

  • Kavramları Karıştırmayın: Toparlamak, dağınıklığı gidermek ve derinlemesine temizlik farklı işlerdir. Hepsini aynı anda yapmaya çalışmak sizi bunaltabilir.

İdeal Temizlik Sırası Nasıl Olmalı?

İdeal Temizlik Sırası Nasıl Olmalı?

Deep Johal, mutfaktan sonra şu sıralamanın izlenmesini öneriyor:

Mutfak: En zorlu ve yoğun alan.

Ortak Yaşam Alanları: Oturma odası ve yemek odası gibi dağınıklığın yoğun olduğu yerler.

Yatak Odaları ve Banyolar: Daha özel ve sona bırakılabilecek alanlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın