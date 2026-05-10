Jaguarın Bile Yolunu Değiştirdiği Hayvan: Günde 35 Bin Karınca Yiyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 15:40

Orta ve Güney Amerika’nın çayırlarında yaşayan dev karıncayiyenler, biyolojik sınırları zorlayan özellikleriyle bilim dünyasının en çok dikkat çeken memelileri arasında yer alıyor. Dişsiz ağzı ve 60 santimetrelik yapışkan diliyle dakikada 150 hamle yapan bu dev canlı, hayatta kalmak için günde en az 35 bin karınca veya termit tüketmek zorunda.

Orta ve Güney Amerika'nın orman ve çayırlarında dolaşan dev karıncayiyen (Myrmecophaga tridactyla), memeliler dünyasının en sıra dışı anatomilerinden birine sahip.

1,2 metrelik gövdesi ve 90 santimetrelik görkemli kuyruğuyla tanınan bu canlı, beslenme tarzıyla adeta yaşayan bir 'vakum makinesini' andırıyor.

Dev karıncayiyenin en çarpıcı özelliği, 60 santimetreye kadar uzanabilen yapışkan dilidir. Dişi olmayan ve çiğneme yapamayan bu hayvan, dili sayesinde yakaladığı böcekleri doğrudan yutuyor. Dili o kadar hızlı çalışıyor ki, bir dakika içinde tam 150 kez içeri dışarı hareket edebiliyor. Tek bir günde 35 bin karınca yemesine rağmen, karıncayiyenler bir kolonide sadece birkaç dakika vakit geçiriyor. Karıncalar karşı saldırıya geçmeden yuvadan ayrılan hayvan, bu stratejiyle hem kendini koruyor hem de ekosistemi tüketmeden dengede tutuyor.

Görünüşü sakin ve yavaş olsa da dev karıncayiyen, doğanın en tehlikeli savunma mekanizmalarından birine sahip.

10 santimetre uzunluğundaki ön pençeleri, termit yuvalarını kağıt gibi yırtabilecek kadar güçlü. Tehdit hissettiğinde arka ayakları üzerine dikilen karıncayiyen, bu keskin pençeleriyle saldırıyor. Öyle ki, bölgenin en büyük yırtıcısı olan jaguarlar bile bu pençelerle yüzleşmemek için yollarını değiştiriyor.

Karıncayiyenler, memeliler arasında en düşük vücut sıcaklığına sahip türlerden biri. Vücut ısısı sadece 32°C olan bu canlılar, düşük metabolizmalarını korumak için enerjilerini oldukça tasarruflu kullanıyor. Ancak bu yavaş yaşam tarzı, onları dış tehditlere karşı daha kırılgan hale getiriyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "Risk Altında" (Vulnerable) olarak sınıflandırılan dev karıncayiyenler; orman kaybı, yol inşaatları ve araç çarpmaları nedeniyle popülasyon kaybı yaşıyor.

Türkiye'de doğal olarak bulunmasalar da benzer bir beslenme stratejisine sahip olan pangolinler de benzer tehlikelerle karşı karşıya. Asya ve Afrika'da yaşayan pangolinler, geleneksel ilaç yapımı ve et ticareti nedeniyle dünyada en çok kaçakçılığı yapılan memeli türü olma unvanını taşıyor.

Üreme hızları oldukça düşük olan dev karıncayiyenler, her seferinde sadece tek bir yavru dünyaya getiriyor. Yavru, bir yıl boyunca annesinin sırtında kalarak korunuyor. Bu düşük üreme hızı, habitat parçalanması ve insan kaynaklı ölümlerle birleştiğinde, türün geleceği için ciddi bir risk oluşturuyor. Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerde koruma altında olsalar da uzmanlar, doğal yaşam alanlarının korunması konusunda uyarılarını sürdürüyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
