Jaguarın Bile Yolunu Değiştirdiği Hayvan: Günde 35 Bin Karınca Yiyor

10 santimetre uzunluğundaki ön pençeleri, termit yuvalarını kağıt gibi yırtabilecek kadar güçlü. Tehdit hissettiğinde arka ayakları üzerine dikilen karıncayiyen, bu keskin pençeleriyle saldırıyor. Öyle ki, bölgenin en büyük yırtıcısı olan jaguarlar bile bu pençelerle yüzleşmemek için yollarını değiştiriyor.

Karıncayiyenler, memeliler arasında en düşük vücut sıcaklığına sahip türlerden biri. Vücut ısısı sadece 32°C olan bu canlılar, düşük metabolizmalarını korumak için enerjilerini oldukça tasarruflu kullanıyor. Ancak bu yavaş yaşam tarzı, onları dış tehditlere karşı daha kırılgan hale getiriyor.