Dünyanın En Yaşlı Köpek Balığı Grönland 400 Yıl Yaşıyor, 150 Yaşında Yetişkin Oluyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 15:06

Arktik Okyanusu’nun dondurucu sularında yaşayan Grönland köpek balığı, 400 yılı aşan ömrüyle bilim dünyasını şaşkına çevirdi. İnsan ömrünün iki katı süre geçtikten sonra, ancak 150 yaşında ergenliğe giren bu canlı, adeta zamanı durduruyor.

Bilim dünyası, dünyanın en uzun süre yaşayan omurgalı canlısını belirledi.

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Arktik ve Kuzey Atlantik sularının hakimi olan Grönland köpek balığı (Somniosus microcephalus), yaklaşık 400 yıllık ömrüyle rekorun sahibi oldu. Daha önceki rekor, yaklaşık 2 asırlık ömrüyle bir kutup balinasına aitti.

Kopenhag Üniversitesi’nden bilim insanları, bu gizemli devlerin yaşını belirlemek için alışılmadık bir yöntem kullandı.

Balıkların göz lenslerindeki radyoaktif karbon izlerini analiz eden ekip, bir bireyin yaşını 392 olarak belirledi. Yanılma payı göz önüne alındığında, bu türün bazı örneklerinin 512 yaşına kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu, söz konusu köpek balığının Amerika Birleşik Devletleri kurulmadan, hatta belki de İstanbul'un fethinden hemen sonra doğmuş olabileceği anlamına geliyor.

"Uyuyan köpek balığı" lakabıyla bilinen bu tür, hayatta kalma stratejisini "yavaşlık" üzerine kurmuş durumda.

Su sıcaklığının -1°C’ye kadar düştüğü derinliklerde yaşayan Grönland köpek balığı, saatte sadece 1 kilometre hızla ilerliyor. Metabolizması o kadar yavaş ki, 5 metrelik devasa boyutuna ulaşması yüzyıllar sürüyor.

Bu canlıların biyolojik takvimi, insan mantığının sınırlarını zorluyor.

Bir Grönland köpek balığının cinsel olgunluğa erişmesi ve çiftleşmeye başlaması için yaklaşık 150-156 yıl geçmesi gerekiyor. Yani bu canlılar, ortalama bir insan ömrünün iki katı süre yaşadıktan sonra ancak 'yetişkin' sayılıyor.

Grönland köpek balıklarının hayatı sadece uzun değil, aynı zamanda zorlu.

Gözlerinde yaygın olarak bulunan Ommatokoita elongata adlı parazit yengeçler, lenslere yapışarak balığın görme yetisini ciddi şekilde zayıflatıyor. Ancak derin ve karanlık sularda yaşadıkları için görme duyusu, hayatta kalmaları için ikincil planda kalıyor.

Bunun yanı sıra, vücutlarındaki trimethylamine N-oxide maddesi nedeniyle etleri taze tüketildiğinde insanlar için zehirli. Ancak İzlandalılar bu duruma ilginç bir çözüm bulmuş: Eti aylarca toprak altında fermente edip kurutarak hazırlanan 'hákarl', İzlanda'nın keskin amonyak kokusuyla ünlü milli yemeği olarak biliniyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
