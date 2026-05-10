Dilimizin Ucuna Gelen Kelimeleri Neden Bir Türlü Hatırlayamıyoruz?

Florida International Üniversitesi'nden Dr. Bennett Schwartz'ın TOT üzerine yaptığı kapsamlı araştırmalar, bu durumun 'lexical access' yani kelime erişim sürecindeki bir başarısızlık olduğunu gösteriyor. Beynimiz, bir kelimeyi hatırlamaya çalışırken üç temel aşamayı gerçekleştiriyor: önce kavramsal anlamı aktive ediyor, sonra kelimenin ses yapısını arıyor ve son olarak motor kortekste artikülasyon planını hazırlıyor.

TOT durumunda ilginç olan şey, kavramsal seviyede aktivasyonun başarılı olması ama ses yapısına erişimin engellenmesi. Schwartz'ın deneylerinde katılımcılar, aradıkları kelimenin anlamını, hatta kaç hece olduğunu biliyorlar ama tam olarak telaffuz edemiyorlardı. Bu, beynimizin kelime depolama sisteminin modüler bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.