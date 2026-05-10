Dilimizin Ucuna Gelen Kelimeleri Neden Bir Türlü Hatırlayamıyoruz?

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 13:27

Her birimiz bu durumu yaşamışızdır: bildiğimiz bir kelimeyi söylemeye çalışırken, sanki dilimizin ucunda duran o kelime bir türlü çıkmaz. 'Aa şey işte, biliyorum ama...' diyerek duraksarız. Psikoloji literatüründe 'Tip-of-the-Tongue' (TOT) olarak adlandırılan bu fenomen, aslında beynimizin karmaşık dil işleme sistemindeki ilginç bir arızanın sonucudur.

Beynimizde Kelime Arama Motoru Nasıl Çalışır?

Florida International Üniversitesi'nden Dr. Bennett Schwartz'ın TOT üzerine yaptığı kapsamlı araştırmalar, bu durumun 'lexical access' yani kelime erişim sürecindeki bir başarısızlık olduğunu gösteriyor. Beynimiz, bir kelimeyi hatırlamaya çalışırken üç temel aşamayı gerçekleştiriyor: önce kavramsal anlamı aktive ediyor, sonra kelimenin ses yapısını arıyor ve son olarak motor kortekste artikülasyon planını hazırlıyor.

TOT durumunda ilginç olan şey, kavramsal seviyede aktivasyonun başarılı olması ama ses yapısına erişimin engellenmesi. Schwartz'ın deneylerinde katılımcılar, aradıkları kelimenin anlamını, hatta kaç hece olduğunu biliyorlar ama tam olarak telaffuz edemiyorlardı. Bu, beynimizin kelime depolama sisteminin modüler bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Eşik Altı Aktivasyon ve Yaş Faktörü

Nörolojik araştırmalar, TOT sırasında beynin dil merkezlerinde 'eşik altı aktivasyon' yaşandığını ortaya koyuyor. Georgetown Üniversitesi'nin fMRI çalışmaları, bu durumda sol temporal kortekste normalden düşük aktivite gözlendiğini gösteriyor. Kelime var ama yeterince güçlü sinyaller üretilemiyor.

En dikkat çekici bulgu ise TOT sıklığının yaşla birlikte artması. 20'li yaşlarda haftada 1-2 kez yaşanan bu durum, 60'lı yaşlarda günde birkaç keze çıkabiliyor. Harvard Medical School araştırmacılarına göre bunun nedeni, yaşla birlikte sinir hücrelerinin bağlantılarında meydana gelen incelme ve beyaz cevher hacmindeki azalma.

Stres ve Yorgunluk Etkisi

TOT deneyimi sadece yaşla sınırlı değil. Stres hormonları olan kortizol ve adrenalin, hipokampüsteki bellek ağlarını geçici olarak bozabiliyor. Bu yüzden önemli sunumlar sırasında veya sınav anında daha sık TOT yaşarız. Uyku yoksunluğu da benzer etkiler yaratıyor çünkü prefrontal korteksin yürütücü işlevlerini zayıflatıyor.

İlginç bir şekilde, iki dilli kişilerde TOT daha sık görülüyor. Bu duruma 'bilingual disadvantage' deniyor ve iki dil sisteminin birbirine müdahale etmesinden kaynaklanıyor.

TOT fenomeni, beynimizin dil işleme sisteminin ne kadar karmaşık ve hassas olduğunu gösteren önemli bir gösterge. Geçici de olsa bu 'kelime arama arızası', aslında milyarlarca nöron arasındaki iletişimin ne kadar mükemmel koordinasyon gerektirdiğini hatırlatıyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
