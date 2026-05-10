Haberler
Gündem
Türkiye'de Bir İlk: Düğün Masraflarını Hafifletmek İçin Damatlığına Reklam Aldı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 12:32

Denizli’de dünya evine giren Ramazan Bekrek, artan düğün maliyetleriyle başa çıkmak için damatlığını ticari bir alana dönüştürdü. Yaklaşık 20 firmadan reklam alan 'Sponsorlu Damat', düğün masraflarının dörtte birini bu yöntemle karşıladı.

Ekonomik şartların zorlaştığı günlerde, Denizli’den yaratıcı bir girişimcilik örneği geldi.

Hayatlarını birleştiren Ramazan Bekrek ve Pınar Abas çiftinin düğününe, damadın üzerinde taşıdığı reklam logoları damga vurdu. Yurt dışında gördüğü bir uygulamadan esinlenen Bekrek, damatlığını adeta yürüyen bir reklam panosuna çevirerek çevresindeki işletmelerle sponsorluk anlaşması yaptı.

Genç çift alkışlar eşliğinde salona girerken, davetliler damatlığın üzerindeki yazıları ilk etapta anlamlandıramadı.

Ancak çift yaklaştıkça damatlığın ön, arka ve kol kısımlarında farklı sektörlerden 20’ye yakın firmanın ismi olduğu fark edildi. O anları şaşkınlıkla izleyen davetliler, cep telefonlarıyla bu sıra dışı damatlığı kaydetmek için birbirleriyle yarıştı.

Bu orijinal fikir sayesinde düğün bütçesine ciddi bir katkı sağlayan Ramazan Bekrek, süreci şu sözlerle anlattı:

'Türkiye'de bildiğim kadarıyla hiç yapılmadı. Toplam 20 kadar firma sponsoru oldu, bu da düğün masraflarımızın yaklaşık dörtte birini karşıladı. Eşim başta '10 firma bulamazsan yapma' demişti ama sayıyı aşınca o da en büyük destekçim oldu. Gülenler, ilginç bulanlar var ama bütçemize büyük katkı sağladık.'

Gelin Pınar Abas ise eşinin fikrini ilk duyduğunda şaşırdığını ancak sonra desteklediğini belirterek, "Neden olmasın dedim. Belki ileride çocuklarımıza, babanız bu işin öncüsüydü diye anlatacağız" dedi.

Damada sponsor olan işletme sahipleri de bu durumdan oldukça memnun. Sponsorlardan Burak Özenir, 'Daha önce böyle bir teklif gelmemişti, hemen kabul ettim. Hatta bir söz daha veriyorum; çocukları olduğunda hayatı boyunca giyecek kıyafetleri markamızdan ücretsiz olacak' diyerek desteğini büyüttü. 

Nakit karşılığında sponsor olan İsmail Anatürk ise projenin keyifli ve dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
