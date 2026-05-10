Rus Turistlerin Türkiye’deki Yeni Tercihi Dikkat Çekti

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 10:46

Türkiye’de 2026 yaz sezonu hazırlıkları sürerken, Rus turistlerin tatil tercihlerinde radikal bir değişim gözleniyor. Yıllardır süregelen 5 yıldızlı ve her şey dahil hakimiyeti yerini, şehir merkezindeki ekonomik ve butik otellere bırakıyor.

Yaygın kanının aksine, Rus tatilciler artık sadece devasa lüks tesisleri tercih etmiyor.

Seyahat platformlarında öne çıkan verilere göre; şehir merkezine yakın, ulaşımı kolay ve 3 yıldız segmentindeki otellere olan talep arttı. Tatilciler artık konaklama seçerken yıldız sayısının yanı sıra, sunduğu şehir deneyimine de bakıyor.

Tatil anlayışındaki bu kırılmanın temelinde, turistlerin otel dışındaki aktivitelere daha fazla bütçe ve zaman ayırma isteği yatıyor.

Birden fazla şehri kapsayan rotalar çizen bağımsız gezginler, esnek konaklama seçeneklerine yöneliyor.

Bu grup için fiyat-performans dengesi ve ulaşım ağlarına yakınlık, açık büfe seçeneklerinden daha önemli hale gelmiş durumda. Bu durum, özellikle kısa süreli şehir turlarında 3 yıldızlı tesisleri ön plana çıkarıyor.

Turizm profesyonellerine göre Türkiye, "otel odaklı tatil" modelinden "destinasyon odaklı tatil" modeline hızlı bir geçiş yapıyor.

Uzmanlar, doğru işletme standartlarına sahip olan 3 yıldızlı otellerin, misafir memnuniyetinde 5 yıldızlı otellerle yarışır hale geldiğini belirtiyor.

2026 yazında Antalya, Muğla gibi yerlerde, şehir içindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin turist trafiğinde ciddi bir artış yaşaması bekleniyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
