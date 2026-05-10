Tatilleri Zehir Oldu, Turistler Sahili Boşaltıp Şikayet Yağdırdı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 09:49

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Evrenseki Sahili, Gömeçli Deresi’nden denize dökülen atık sular nedeniyle tanınmaz hale geldi. Denizin renginin maviden kahverengiye döndüğü bölgede turistler sahili boşaltırken, ağır koku nedeniyle bölgede durmak imkansızlaştı.

Evrenseki ve Ilıca Mahalleleri sınırında yer alan Gömeçli Deresi’nden gelen atık sular, öğle saatlerinde turistik sahili istila etti.

Bir anda yayılan kirlilik ve pis koku nedeniyle denize giren turistler apar topar sudan çıktı. Bölgedeki otellerde konaklayan çok sayıda turistin, yaşanan mağduriyet nedeniyle tur acentalarına şikayet bildiriminde bulunduğu öğrenildi.

Sahilde su sporları işletmeciliği yapan Ercan İşbilir, durumun vahametini şu sözlerle anlattı:

'Ne olduğunu anlayamadık. Derenin yukarısındaki işletmelerden kanalizasyon bırakıldığına inanıyoruz. Sahilde 1 tane bile turist denize girmiyor. Az sayıda turist güneşleniyor. Denizdeki kirliliğin yanında pis bir koku yayılıyor. Yetkili mercilere durumu bildirdik.'

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, kirlilikle ilgili gerekli tespitlerin yerinde yapıldığını açı.

Karataş, incelemelerin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını vurguladı.

Evrenseki Mahalle Muhtarı Hasan Kaya ise kirliliğin kaynağına dair önemli bir iddiada bulundu.

Bölgede üç adet hayvan çiftliği olduğunu belirten Kaya, atık suların bu tesislerden birinden gelmiş olabileceğini tahmin ettiklerini ancak kesin sonuç için incelemelerin tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
