Jilet Olacaktı "Yürüyen Saray" Oldu: 31 Yıllık Hayali Hurdalıktan Çıkardılar

Çocukların mahremiyeti için yaşam alanını kapıyla ayırdıklarını belirten Bozdağ, 'Daha az eşyayla, daha minimal ama çok daha huzurlu bir hayat sürüyoruz. Artık otellerde değil, fuarlarda bile kendi yürüyen evimizde kalıyoruz' dedi.

Babasının otobüslerinde direksiyon başına geçerek bu tutkuya bağlandığını belirten Serkan Bozdağ, 'O koltuğa oturduğunuzda gelen heves yıllarca içimizde ukde kaldı. Aracın kesilip jilet olmasına gönlümüz razı gelmedi, onu yaşatmak için çaba harcadık' diyerek projeye olan duygusal bağını anlattı.