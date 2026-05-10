Haberler
Yaşam
Jilet Olacaktı "Yürüyen Saray" Oldu: 31 Yıllık Hayali Hurdalıktan Çıkardılar

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 08:21

Antalya'da yaşayan bir çift, hurdacıya gitmek üzere olan 39 yıllık bir otobüsü adeta küllerinden doğurdu. Parçalanıp 'jilet' olacağı günü bekleyen 1985 model araç, 3,5 yıllık bir emekle içinde her türlü lüksün bulunduğu modern bir 'yürüyen saray'a dönüştü.

İşte 31 yıllık bir ukdenin gerçeğe dönüşme hikayesi...

Antalya’da yaşayan Serkan ve Rukiye Bozdağ çifti, imkansızı başararak hurdalıktaki eski bir belediye otobüsünü tam donanımlı bir eve dönüştürdü.

Babasından miras kalan otobüs sevdasını 30 yıl boyunca kalbinde taşıyan Serkan Bozdağ, sonunda bu hayalini eşiyle birlikte gerçeğe dönüştürdü. Sadece bir karavan değil, adeta yürüyen bir 1+1 daire inşa eden aile, aracın içine bir evde olması gereken her şeyi sığdırdı:

  • Fırın, bulaşık makinesi ve modern mutfak gereçleri.

  • Çamaşır makinesi, termosifon, klima ve özel yatak odası.

  • Çatıda yer alan güneş panelleri, jeneratör sistemi ve 1200 litrelik dev su deposu.

Aracın iç tasarımını bir annenin ve eşin ihtiyaçlarına göre planlayan pasta şefi Rukiye Bozdağ, projeyi bir karavanın ötesinde gördüklerini ifade etti.

Çocukların mahremiyeti için yaşam alanını kapıyla ayırdıklarını belirten Bozdağ, 'Daha az eşyayla, daha minimal ama çok daha huzurlu bir hayat sürüyoruz. Artık otellerde değil, fuarlarda bile kendi yürüyen evimizde kalıyoruz' dedi.

Babasının otobüslerinde direksiyon başına geçerek bu tutkuya bağlandığını belirten Serkan Bozdağ, 'O koltuğa oturduğunuzda gelen heves yıllarca içimizde ukde kaldı. Aracın kesilip jilet olmasına gönlümüz razı gelmedi, onu yaşatmak için çaba harcadık' diyerek projeye olan duygusal bağını anlattı.

Son 1,5 yıldır iki çocukları, kedi ve köpekleriyle tam zamanlı göçebe hayatın tadını çıkaran çift, şimdiden 10 bin kilometre yol kat etti bile.

Gittikleri her yerde insanların meraklı ve sevgi dolu bakışlarıyla karşılaşan Bozdağ ailesinin bir sonraki hedefi ise bu emektar otobüsle Avrupa turuna çıkmak.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
