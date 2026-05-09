Düşünürken Neden Yürüme Hızımız Yavaşlar?

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.05.2026 - 13:31

Hızlı bir şekilde yürürken birden telefonda mesaj yazmaya başladığımızda ya da karmaşık bir problemi düşünmeye koyulduğumuzda adımlarımızın kendiliğinden yavaşladığını fark etmişsinizdir. Bu durum tesadüf değil, beynimizin işleyiş biçimiyle doğrudan ilgili bilimsel bir gerçek.

Illinois Üniversitesi'nden Daniel Simons ve ekibinin çoklu görev üzerine yaptığı araştırmalar, beynimizin aynı anda birden fazla karmaşık işlemi gerçekleştirme kapasitesinin oldukça sınırlı olduğunu gösteriyor.

Beynimiz düşünme gerektiren bir görevle meşgulken, motor kontrole ayrılan kaynaklar azalıyor.

Bilişsel yük teorisine göre, zihinsel olarak zorlu bir görevle karşılaştığımızda beynimizin işlem gücünün büyük bir kısmı o göreve odaklanıyor. Bu durumda yürüme gibi motor çıkış gerektiren aktiviteler için kalan kaynak azalıyor. Sonuç olarak vücut, enerji tasarrufu yaparak yavaşlamayı tercih ediyor.

Nörologlar bu durumu "otomatik pacing davranışı" olarak tanımlıyor.

Karmaşık düşünce süreçleri sırasında beynimiz bilinçsiz olarak fiziksel aktivitelerimizi yavaşlatarak zihinsel performansı optimize etmeye çalışıyor. Bu mekanizma evrimsel olarak da mantıklı: kritik düşünme anlarında fiziksel hızdan ziyade mental odaklanmaya öncelik vermek hayatta kalmak için daha avantajlı.

Stanford Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışmalar, matematik problemi çözen katılımcıların yürüme hızının yüzde 30-40 oranında düştüğünü ortaya koyuyor. Benzer şekilde, karmaşık karar verme süreçleri sırasında da aynı yavaşlama gözleniyor.

Bu fenomenin arkasında prefrontal korteksin önemli rolü var.

Düşüncelerimizi organize eden bu beyin bölgesi, aynı zamanda karmaşık motor hareketlerin koordinasyonunda da görev alıyor. İki sistem aynı anda yoğun çalıştığında, beyin önceliği genellikle zihinsel göreve veriyor.

Yaşlılarda bu etki daha belirgin görülüyor. Alzheimer araştırmalarında kullanılan 'dual-task' testleri, kognitif gerileme ile yürüme-düşünme çakışmasının şiddetlenmesi arasında güçlü korelasyon olduğunu gösteriyor.

Dolayısıyla düşünürken yavaşlamamız, beynimizin kaynak yönetiminin doğal bir sonucu. Bu durum aslında zihinsel performansımızı maksimize etmek için geliştirdiğimiz etkili bir stratejinin göstergesi.

Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
