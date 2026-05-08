Belediye Başkanı "Zenginleri Vergilendir" Dedi, Zenginler Şehri Terk Etti

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 16:04

New York’ta sular durulmuyor. Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin 'Zenginleri vergilendirin' politikası ve finans devlerine yönelik sert söylemleri, tarihin en büyük 'milyarder göçlerinden' birini tetikledi. Dünyanın finans merkezi olarak bilinen şehir, dev işletmelerini ve binlerce iş imkanını Florida ve Teksas gibi eyaletlere kaptırma riskiyle karşı karşıya.

İşte New York’u sarsan 'Zenginlerin Firarı' dosyasının detayları...

Dünyanın ekonomi başkentinde devir değişiyor. Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin radikal ekonomi politikaları, New York’un vergi yükünü sırtlayan milyarderleri ve dev finans kuruluşlarını şehirden kaçırıyor.

Citadel ve Apollo Global Management gibi devlerin 'çıkış stratejileri' araması, şehrin geleceği için panik butonuna basılmasına neden oldu.

Gerginlik, Belediye Başkanı Mamdani’nin, Citadel CEO’su Ken Griffin’in 238 milyon dolarlık lüks çatı katını bir sosyal medya videosunda arka plan olarak kullanmasıyla zirveye ulaştı. Griffin cephesinden 'ürkütücü' olarak nitelendirilen bu hareketin ardından, finans devi New York dışına genişleme kararı aldı. Eski Belediye Başkanı Eric Adams’ın şahsen lobi yaparak 'Yerinizde durun' çağrısı yapması bile göçü durdurmaya yetmedi.

Rakamlar New York için alarm veriyor:

  • İstihdamda Kayıp: Teksas eyaleti, 519 bin finans çalışanıyla New York’u (507 bin) ilk kez geride bıraktı.

  • Ekonomik Kayıp: New York, son on yılda 660 milyar dolarlık ekonomik büyüme kaybıyla 50 eyalet arasında en büyük kaybı yaşayan yer oldu.

  • JPMorgan Hamlesi: Dev banka JPMorgan Chase’in artık Teksas’ta, New York’tan daha fazla çalışanı bulunuyor.

Zenginlerin şehri sessizce terk etmesi üzerine iş dünyası kendi çözümünü üretmeye çalışıyor. Medallion Financial Corp.'un kurucusu Andrew Murstein, kaçan milyarderleri ikna etmek için 'Operasyon Boomerang' adlı 30 milyon dolarlık bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Florida’ya giden iş insanlarına New York’un simgesi olan sosisli sandviçler, simitler ve ünlü şarküteri ürünleri gönderilerek 'şehir gururu' hatırlatılmaya çalışılıyor.

Eleştirilerin odağındaki Belediye Başkanı Mamdani ise geri adım atmıyor.

Basın sözcüsü aracılığıyla yapılan açıklamada, sistemin çalışan insanları uçuruma iterken 'aşırı zenginliği ödüllendirdiği' ve vergi sisteminin temelden bozuk olduğu savunuldu. Öte yandan Vali Kathy Hochul yönetimi, 'İşlerin tıkırında gittiğini' savunarak endişeleri ciddiye almadığını gösterdi.

New York bütçesinin en büyük dayanağı olan Wall Street ikramiyelerinden alınan vergiler, bu göçle birlikte büyük bir darbe alabilir. Geçen yıl 49,2 milyar dolara ulaşan ikramiye havuzunun şehirden çıkması, New York’un kamusal hizmetlerini ve sosyal refah devlet yapısını sürdürülemez hale getirebilir.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
