article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ne Köy Ekmeği Ne Lavaş: Dünyanın En İyi 20 Ekmeği Açıklandı

Ne Köy Ekmeği Ne Lavaş: Dünyanın En İyi 20 Ekmeği Açıklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 14:30

Dünya mutfağının en temel ve kadim besini olan ekmek, uluslararası arenada görücüye çıktı. Gastronomi dünyasının 'Oscar'ı olarak kabul edilen TasteAtlas, binlerce kullanıcının oylarıyla belirlenen 'Dünyanın En İyi 20 Ekmeği' listesini yayınladı. Listenin zirvesinde Asya mutfağı fırtınası eserken, Akdeniz ve Latin Amerika lezzetleri de kendine yer buldu.

İşte sofraların baş tacı olan o liste ve öne çıkan lezzetler...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gastronomi platformu TasteAtlas, dünya genelindeki yerel lezzetleri ve geleneksel teknikleri inceleyerek hazırladığı yeni listesini duyurdu.

Gastronomi platformu TasteAtlas, dünya genelindeki yerel lezzetleri ve geleneksel teknikleri inceleyerek hazırladığı yeni listesini duyurdu.

Puanlamalarda sadece malzeme kalitesi değil, ekmeğin tarihi dokusu ve damakta bıraktığı kalıcı izler de dikkate alındı.

Listenin 1 numarasında Hindistan mutfağının dünyaca ünlü Sarımsaklı ve Tereyağlı Naan ekmeği yer aldı. Yoğurtla hazırlanan ve tandırda yüksek ateşte pişirilen bu lezzet, üzerine sürülen sade yağ ile altın rengini alarak birincilik kürsüsüne oturdu. Hindistan, ilk 20 içerisinde tam 5 farklı ekmek çeşidiyle (Amritsari Kulcha, Aloo Naan, Parotta, Naan) listeye adeta damga vurdu.

Kolombiya’nın manyok nişastası ve peynirle hazırlanan meşhur Pan de Bono’su 2. sıraya yerleşerek büyük bir sürpriz yaparken, İtalya’nın deniz tuzu ve zeytinyağıyla efsaneleşen Focaccia alla Genovese’si 3. sırayı kaptı.

Kolombiya’nın manyok nişastası ve peynirle hazırlanan meşhur Pan de Bono’su 2. sıraya yerleşerek büyük bir sürpriz yaparken, İtalya’nın deniz tuzu ve zeytinyağıyla efsaneleşen Focaccia alla Genovese’si 3. sırayı kaptı.

Portekiz'in tatlı patatesli Bolo do Caco’su ve Bulgaristan’ın kahvaltı klasiği Mekica’sı da listenin üst sıralarında kendine yer bulan diğer rustik lezzetler oldu.

İşte Dünyayı Büyüleyen O 20 Ekmek:

İşte Dünyayı Büyüleyen O 20 Ekmek:

  • Sarımsaklı ve Tereyağlı Naan (Hindistan)

  • Pan de Bono (Kolombiya)

  • Focaccia alla Genovese (İtalya)

  • Amritsari Kulcha (Hindistan)

  • Roti Canai (Malezya)

  • Focaccia Barese (İtalya)

  • Mahjouba (Cezayir)

  • Bolo do Caco (Portekiz)

  • Aloo Naan (Hindistan)

  • Parotta (Hindistan)

  • Mekica (Bulgaristan)

  • Pão de Queijo (Brezilya)

  • Roti Prata (Singapur)

  • Pão Alentejano (Portekiz)

  • Almojábana (Kolombiya)

  • Naan (Hindistan)

  • Piadina Romagnola (İtalya)

  • Pain de Campagne (Fransa)

  • Nan-e Barbari (İran)

  • Pampushka (Ukrayna)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın