Kendi Dışkılarını Tarımda Gübre Yaptılar: Amişlerin 'Dini' Israrı Mahkemelik Oldu

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 12:30

Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletinde, Eski Düzen (Old Order) Amiş toplumuna mensup Delagrange ailesi ile yerel sağlık departmanı arasında on yıla yayılan 'dışkı davası', inanç özgürlüğü ve halk sağlığı kurallarının sınırlarını belirleyen tarihi bir uzlaşmayla sonuçlandı.

İşte modern dünyayı reddeden bir topluluğun, kendi atıklarını gübreye dönüştürme mücadelesinin detayları...

Michigan'ın Lenawee bölgesine 2015 yılında taşınan Delagrange ailesi, modern yaşamın "lüksü" olarak gördükleri telefon, elektrik ve en önemlisi kanalizasyon sistemini reddederek yaşamaya başladı.

Dini inançları gereği evlerinin dışındaki ahşap kulübeleri tuvalet olarak kullanan aile, biriken atıkları kireç ve hayvan gübresiyle karıştırarak meralarına yayıyordu.

Ailenin bu geleneksel yöntemi, bir komşunun şikayeti üzerine yerel sağlık departmanının radarına girdi.

Müfettişlerin 'septik sistem' kurulması baskısına karşı Amiş topluluğundan Joseph Graber, mahkemede şu çarpıcı savunmayı yaptı: 'Tanrı, insanın dışkılayacağını biliyordu ve bunu emmesi için toprağı yarattı.'

Ancak sağlık departmanı, atıkların doğrudan toprağa bırakılmasını halk sağlığı ihlali sayarak 2019 yılında tüm Amiş ailelerine dava açtı ve evlerinin 'insan yaşamına uygun olmadığı' gerekçesiyle yıkılmasını talep etti.

Dava, Amişlerin "Ordnung" adı verilen yazısız kural kitapları ile devletin sağlık yasalarını karşı karşıya getirdi.

Amiş toplumu, septik sistem kurmanın 'modernizm' olduğunu ve bu sistemleri kuranların kiliseden dışlanacağını belirtti. Ünlü 'Amiş dostu' avukat Rick Schulte'nin devreye girmesiyle olay, anayasal bir din özgürlüğü mücadelesine dönüştü.

Bilimsel raporlar ise şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koydu: Toprak bilimci Richard Stehouwer, bir Amiş ailesinin yıllık ürettiği 300 galonluk tuvalet atığının, bölgedeki devasa mısır tarlalarına yayılan 30.000 galonluk endüstriyel gübre yanında 'önemsiz' olduğunu kanıtladı.

On yıllık gerilimin ardından 2023 yılında taraflar el sıkıştı.

Varılan anlaşmaya göre:

  • Amişler, dışarıdaki tuvaletlerinin altına atıkları toplamak için 500 galonluk sızdırmaz tanklar yerleştirmeyi kabul etti.

  • Atıkları tarlaya yaymadan önce pH şeritleriyle test etmeleri ve yıllık 75 dolarlık bir izin ücreti ödemeleri kararlaştırıldı.

  • Aileler, elektrikli sifonlar veya karmaşık kanalizasyon sistemleri kurmak zorunda kalmadan inançlarına uygun şekilde yaşamaya devam etme hakkı kazandı.

Bu dava, ABD genelinde sayıları 410.000'i aşan ve her 20 yılda bir nüfusu ikiye katlanan Amişlerin modern toplumla yaşadığı ilk çatışma değil.

Maine'den Montana'ya kadar yeni yerleşim yerleri kuran topluluk; at arabası güvenliği, çocukların eğitimi ve geleneksel tarım yöntemleri nedeniyle yerel yönetimlerle sık sık karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

Şimdilik Delagrange ailesi, Lenawee'deki çiftliklerinde sessiz sedasız yaşamaya devam ediyor.

Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
