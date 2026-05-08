Marketten Aldığı Pudingler Sayesinde Dünyayı Bedava Gezdi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 10:50

İş dünyası ve seyahat tarihinin en zekice kurgulanmış 'sistem hackleme' operasyonlarından biri, 1999 yılında bir inşaat mühendisi tarafından gerçekleştirildi. David Phillips, sadece çikolatalı puding kaplarını toplayarak tam 1,2 milyon uçak mili biriktirdi ve hayatının geri kalanını ücretsiz uçma garantisiyle ödüllendirdi.

İşte 'Puding Adam' olarak dünya basınına geçen Phillips'in akılalmaz hikayesi...

1999 yılında Kaliforniyalı mühendis David Phillips, süpermarkette dolaşırken "Healthy Choice" markasına ait bir promosyonun ilanını gördü.

Kampanya basitti: Ürünlerden çıkan her 10 barkod karşılığında tüketiciye 500 uçak mili veriliyordu. Ancak Phillips, şirketin pazarlama departmanının gözden kaçırdığı devasa bir matematiksel açığı saniyeler içinde fark etti.

Phillips, tanesi sadece 0,25 dolar olan tek kullanımlık puding kaplarının her birinin ayrı bir barkodu olduğunu gördü.

Küçük bir hesapla, 10 kap puding için harcayacağı 2,50 doların karşılığında, o dönem piyasa değeri yaklaşık 50 dolar olan 1.000 uçak mili (erken kayıt bonusuyla birlikte) alabileceğini anladı.

Vakit kaybetmeden harekete geçen Phillips, market market gezerek tam 12.150 adet puding satın aldı. Bu operasyon için cebinden toplamda 3.140 dolar çıktı.

Phillips’in önündeki en büyük engel, 12 binin üzerindeki etiketi tek başına soymaktı.

Burada ikinci dahiyane hamlesini yaptı: Tüm pudingleri Kurtuluş Ordusu'na (Salvation Army) bağışladı. Bu hamle ona üç büyük avantaj sağladı:Yardım kuruluşundaki gönüllüler, barkodları soymasına yardım etti. 

Binlerce insanı doyurdu. 

Yaptığı büyük bağış sayesinde yaklaşık 815 dolarlık bir vergi indirimi aldı ve başlangıç maliyetini iyice düşürdü.

Phillips, gönderdiği barkodlar sonucunda tam 1.253.000 mil kazandı.

American Airlines’ta anında 'Gold' statüsüne yükselen Phillips, bu milleri kullanarak ailesiyle birlikte dünyanın her yerine onlarca yıl boyunca ücretsiz seyahat etme hakkı kazandı.

Havayolu şirketleri bu efsanevi olaydan büyük dersler çıkardı. Günümüzde sık uçuş programları tamamen havayollarının lehine olacak şekilde, açık vermeyecek sıkı kurallarla yönetiliyor. David Phillips, 'sistemi yasal yollarla alt eden son efsane' olarak tarihteki yerini koruyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
