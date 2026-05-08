Marketten Aldığı Pudingler Sayesinde Dünyayı Bedava Gezdi
İş dünyası ve seyahat tarihinin en zekice kurgulanmış 'sistem hackleme' operasyonlarından biri, 1999 yılında bir inşaat mühendisi tarafından gerçekleştirildi. David Phillips, sadece çikolatalı puding kaplarını toplayarak tam 1,2 milyon uçak mili biriktirdi ve hayatının geri kalanını ücretsiz uçma garantisiyle ödüllendirdi.
İşte 'Puding Adam' olarak dünya basınına geçen Phillips'in akılalmaz hikayesi...
1999 yılında Kaliforniyalı mühendis David Phillips, süpermarkette dolaşırken "Healthy Choice" markasına ait bir promosyonun ilanını gördü.
Phillips, tanesi sadece 0,25 dolar olan tek kullanımlık puding kaplarının her birinin ayrı bir barkodu olduğunu gördü.
Phillips’in önündeki en büyük engel, 12 binin üzerindeki etiketi tek başına soymaktı.
Phillips, gönderdiği barkodlar sonucunda tam 1.253.000 mil kazandı.
