Köpeklerin Gözlerine Bakınca Neden Mutlu Oluyoruz?

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 18:20

Köpeğinizin gözlerine baktığınızda içinizi kaplayan o sıcaklık tesadüf değil. Bu durum, insanlık tarihinin en uzun ortaklıklarından birinin beynimizdeki izlerini taşıyor. Peki bu büyülü bağlantı nasıl oluşuyor?

Köpeğinizin gözlerine baktığınızda içinizi kaplayan o sıcaklık tesadüf değil.

Bu durum, insanlık tarihinin en uzun ortaklıklarından birinin beynimizdeki izlerini taşıyor. Peki bu büyülü bağlantı nasıl oluşuyor?

Köpeklerle göz kontağı kurduğumuzda vücudumuzda oksitocin adlı hormon salgılanır. Oksitocin, 'sevgi hormonu' veya 'bağlanma hormonu' olarak bilinir ve normalde anne-bebek arasında, romantik partnerler arasında ya da yakın arkadaşlar arasında salgılanan bir kimyasaldır.

Duke Üniversitesi'nden Brian Hare'in köpek bilişi üzerine yaptığı araştırmalar, köpeklerin de bu süreçte oksitocin salgıladığını gösteriyor.

Yani bu karşılıklı bir deneyim: hem siz hem de köpeğiniz aynı anda mutluluk ve bağlılık hissi yaşıyor. Bu durum, köpekler dışında hiçbir hayvan türünde bu kadar güçlü şekilde gözlemlenmez.

İnsanlar sosyal sürü hayvanları olarak evrimleşti. Hayatta kalmamız için grup halinde yaşamak, güvenilir ortaklar bulmak ve onlarla bağ kurmak kritikti. Köpeklerle kurduğumuz göz kontağı, bu eski içgüdülerimizi tetikliyor.

Araştırmalara göre, güvenilir bir grup üyesiyle göz kontağı kurmak, beynimizde güvenlik ve ait olma hissi uyandırır.

Köpekler, binlerce yıllık evcilleştirme sürecinde bu sistemi 'hackleyecek' şekilde evrimleşti. Gözlerindeki ifade, yüz kaslarının yapısı ve bakış kalıpları, bizim sosyal algı mekanizmalarımıza mükemmel şekilde hitap ediyor.

Zamanla birlikte köpeğinizle yaşadığınız pozitif deneyimler, göz kontağını daha da anlamlı hale getiriyor. Bu süreç Pavlovcu koşullanma ilkelerine göre işliyor: köpeğinizin gözlerine baktığınızda yaşadığınız güzel anlar (oyun, sevgi gösterileri, rahatlatıcı anlar) beyninizde bu bakışı mutlulukla eşleştiriyor.

Her göz kontağı, geçmiş pozitif deneyimlerin hatırasını canlandırır ve beklenti yaratır.

Köpeğiniz de aynı şeyi yaşar - sizin gözlerinizi gördüğünde geçmişteki güzel anları hatırlar ve benzer pozitif beklentiler geliştirir. Bu göz kontağı fenomeni, köpeklerin insanlarla kurduğu eşsiz ilişkinin göstergesi. Cambridge Üniversitesi araştırmacılarına göre, köpekler kurtlardan farklı olarak doğrudan insan gözlerine bakabilme yetisini geliştirdi. Bu özellik, binlerce yıllık ortak yaşam sürecinin sonucu.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
