Domatesi de Biberi de Geride Bıraktı: Tarlada Çiftçiyi En Çok Zorlayan Ürün

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 15:48

Bursa’nın bereketli topraklarına sahip Karacabey Ovası’nda tarım sezonu hareketlenirken, tarlalarda ter döken işçilerin en büyük sınavı başladı. Domatesten bibere, soğandan mısıra kadar pek çok ürünün merkezi olan bölgede, tarım işçilerini fiziksel olarak en çok yıpratan ürünün turfanda örtü altı karpuz olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Bursa Karacabey’de, turfanda karpuz fidelerinin toprakla buluşma serüveni sona yaklaştı.

Ancak bu süreç, sanılanın aksine sadece fideyi toprağa dikip bırakmaktan ibaret değil. Tarım işçilerine göre karpuz dikimi; aşamalı yapısı, don riski ve yoğun fiziksel çabasıyla diğer tüm ürünleri geride bırakıyor.

Bölgeye Balıkesir, İzmir ve Manisa gibi çevre illerden gelen tarım işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla (07.30) başladıkları mesaiyi akşam 16.00’ya kadar sürdürüyor.

İşçi çavuşu Akif Yaman, karpuz dikiminin neden diğer ürünlerden ayrıldığını şu sözlerle özetliyor:

'Domateste veya biberde fideyi dikip geçiyoruz. Ancak örtü altı karpuzda işçiler çok zorlanıyor. Bu işin en zahmetli kısmı, fideyi diktikten sonra don vurmasın diye yaptığımız koruma işlemleri.'

İşçiler, 25 dönümlük bir tarlayı 25 kişilik bir ekiple, şu dört yorucu aşamadan geçerek tamamlıyor:

  • Binlerce fide, dikilecekleri yerlere tek tek sıralanıyor.

  • Sıralanan fideler toprakla buluşturuluyor.

  • Fideler, don riskine karşı özel koruyucu 'şapkalar' ile kapatılıyor.

  • Bu şapkaların etrafı, uçmamaları ve hava almamaları için elle toprakla tamamen kapatılıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yaklaşık 9 saat boyunca tarlada eğilerek çalışan işçiler, her bir karpuz fidesi için tarlayı boydan boya defalarca katediyor.

Tüketicilerin pazardan veya marketten kolayca ulaştığı karpuzun arkasında, don riskine karşı verilen bu büyük kapatma mücadelesi yatıyor. Çiftçiler ve işçiler, sofralara gelen her ürünün büyük bir alın terinin sonucu olduğunu hatırlatıyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
