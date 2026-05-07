Antalya'da Şafak Vakti Sahillere Akın Ettiler: Yüzlerce Kişi Aynı Şey İçin Oradaydı

Gülistan Başköy
07.05.2026 - 14:34

Antalya’nın dünyaca ünlü sahilleri, dün sabah her zamankinden farklı bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Baharın müjdecisi ve kadim bir gelenek olan Hıdırellez için günün ilk ışıklarıyla sokağa dökülen yüzlerce Antalyalı, dileklerini Akdeniz’in mavi sularıyla buluşturdu.

İşte Antalya'daki büyüleyici Hıdırellez sabahından detaylar...

Antalya’da her yıl heyecanla beklenen Hıdırellez geleneği, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Saatler henüz 04.00’ü gösterdiğinde Konyaaltı Sahili, Düden Şelalesi ve tarihi Kaleiçi Yat Limanı insan akınına uğradı. Geceyi gül ağaçlarının altında geçiren dilek kağıtları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte denize ulaştırıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin gelenekselleşen etkinliği kapsamında, saat 05.30’da beş büyük tekne Kaleiçi Yat Limanı’ndan denize açıldı.

Vatandaşlar, Akdeniz’in engin sularına açılırken kendilerine eşlik eden çay ve simit ikramıyla gün doğumunu karşıladı. Teknelerdeki coşku, dileklerin suya bırakılmasıyla doruğa ulaştı.

Konyaaltı Sahili ve Gençlik Parkı’na akın eden kent sakinleri ise farklı ritüelleri bir arada yaşadı:

Birçok kişi kağıda çizdiği dilekleri suya bırakırken, bazı vatandaşların dileklerini defne yaprakları üzerine yazdığı görüldü. Dileklerini bırakanların bir kısmı kumsalda namaz kılıp dua ederken, bir kısmı ise baharın gelişini denize girerek kutladı. Güneşin denizden doğuşunu izleyen yüzlerce kişi, o eşsiz anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar için Hıdırellez, sadece bir gelenek değil, aynı zamanda bir birliktelik sembolü.

Eda Ülger: 'Dünden kırmızı kurdeleli keseler diktik, gül ağacına astık. Bizim için bu bereketin simgesi. Her sene yapıp ardından birlikte kahvaltı yapıyoruz.'

Hülya Usta: 'Bu atmosferi birlikte hissetmek çok kıymetli. Bu etkinlik artık Antalya ile özdeşleşti, kendimize ait hissediyoruz.'

Zeliha Oruç: 'Çocukluğumuzdan beri yaşattığımız bir gelenek. Tüm dünya için sağlık, huzur ve barış diledim.'

Katılımcıların dilekleri arasında maddi isteklerin yanı sıra; aile içi birliktelik, ülkenin refahı, bolluk, bereket ve özellikle sağlık ön plana çıktı.

Antalya'nın tarihi dokusuyla birleşen bu kadim gelenek, Akdeniz’in sularında bir kez daha hayat buldu.

Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
