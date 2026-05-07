Türkiye’de Yeni Bir Ters Lale Türü Ortaya Çıktı, İki Arkadaş Yürüyüş Yaparken Fark Etti

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 13:51

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, iki doğasever öğretmenin yürüyüşü sırasında tesadüfen fark edilen yeni bir ters lale türü, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Sakız Dağı'nın sarp yamaçlarında keşfedilen bu nadir bitki, yapılan incelemeler sonucunda dünya literatürüne 'Fritillaria bercemiae' (Berçem Lalesi) ismiyle kaydedildi.

Doğasever öğretmenler Fuat Okan ve Muhammed Yalçın, rutin doğa yürüyüşlerinden birinde daha önce hiç görmedikleri mor renkli bir ters lale ile karşılaştı.

Bitkinin fotoğraflarını uzman biyologlara gönderen ikili, keşfettikleri türün henüz tanımlanmamış olduğunu öğrendi.

Bitki Bilim Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Maruf Balos ve Uzman Biyolog Veysel Sonay tarafından yerinde yapılan saha incelemeleri, ölçümler ve analizler sonucunda; bu bitkinin Türkiye’deki 59’uncu, endemik (sadece belirli bir bölgeye özgü) olarak ise 35’inci ters lale türü olduğu tescillendi.

Uluslararası Doğa ve Yaşam Bilimleri Dergisi’nde (IJNLS) yayımlanan makale ile tescillenen çiçeğe iki isim verildi:

Türkçe Adı keşfedildiği bölgeye ithafen 'Ergani Lalesi' oldu. Keşfeden öğretmen Fuat Okan’ın kızının ismi olan Berçem’den esinlenilerek 'Fritillaria bercemiae' olarak belirlendi.

Kızının adının bir çiçekte yaşayacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Fuat Okan, 'Kızımın ismini ölümsüzleştirmek istedim, bu benim için tarif edilemez bir gurur' dedi.

Dünyada sadece Ergani’deki Sakız Dağı’nda bulunan bu türün oldukça hassas bir yaşam döngüsü var.

Muhammed Yalçın’ın aktardığı bilgilere göre Ergani Lalesi, çiçek açtıktan sadece 15 gün sonra yapraklarını dökerek meyve verme sürecine giriyor ve toplamda bir ay içinde yaşam döngüsünü tamamlıyor.

Keşfi inceleyen Doç. Dr. Mehmet Maruf Balos, Türkiye'nin ters lale çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin coğrafyalarından biri olduğunu vurguladı.

Balos, 'Dünyadaki yaklaşık 175 ters lale türünün yarısına yakını Türkiye'de bulunuyor. Yeni üyemizle birlikte bu sayı daha da arttı. Bu endemik türlerin korunması sadece bilim dünyası için değil, doğamızın geleceği için de hayati önem taşıyor' uyarısında bulundu.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
