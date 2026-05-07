Türkiye’de Yeni Bir Ters Lale Türü Ortaya Çıktı, İki Arkadaş Yürüyüş Yaparken Fark Etti
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, iki doğasever öğretmenin yürüyüşü sırasında tesadüfen fark edilen yeni bir ters lale türü, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Sakız Dağı'nın sarp yamaçlarında keşfedilen bu nadir bitki, yapılan incelemeler sonucunda dünya literatürüne 'Fritillaria bercemiae' (Berçem Lalesi) ismiyle kaydedildi.
Doğasever öğretmenler Fuat Okan ve Muhammed Yalçın, rutin doğa yürüyüşlerinden birinde daha önce hiç görmedikleri mor renkli bir ters lale ile karşılaştı.
Uluslararası Doğa ve Yaşam Bilimleri Dergisi’nde (IJNLS) yayımlanan makale ile tescillenen çiçeğe iki isim verildi:
Dünyada sadece Ergani’deki Sakız Dağı’nda bulunan bu türün oldukça hassas bir yaşam döngüsü var.
Keşfi inceleyen Doç. Dr. Mehmet Maruf Balos, Türkiye'nin ters lale çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin coğrafyalarından biri olduğunu vurguladı.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
