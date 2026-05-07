article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Basmati Pirincindeki O Hayvansal Kokunun Nedeni Ortaya Çıktı

Basmati Pirincindeki O Hayvansal Kokunun Nedeni Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 12:41

Basmati pirincinin o kendine has kokusu, mutfakların en vazgeçilmez özelliklerinden biridir. Ancak bazen tencerenin kapağını açtığınızda beklediğiniz o fındıksı aroma yerine keskin bir 'ahır' kokusuyla karşılaşabilirsiniz. Peki, bu bir kalite göstergesi mi yoksa pirincin bozulduğuna dair bir uyarı mı?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Basmati pirincini diğerlerinden ayıran en büyük özellik, içeriğindeki 2-asetil-1-pirolin adlı doğal bileşiktir.

Basmati pirincini diğerlerinden ayıran en büyük özellik, içeriğindeki 2-asetil-1-pirolin adlı doğal bileşiktir.

Diğer pirinçlere oranla 12 kat daha fazla aromatik bileşik içeren bu tür, normal şartlarda patlamış mısır veya fındığı andıran bir koku yayar. Ancak bu koku, bazı koşullarda 'topraksı' veya 'ahır benzeri' bir tona bürünebilir.

Bu Koku Neden Oluşur?

Bu Koku Neden Oluşur?

  • Yüksek kaliteli ve yıllandırılmış Basmati pirinçleri, aromanın yoğunluğu nedeniyle bazen ağır bir kokuya sahip olabilir. Bu, pirincin özgünlüğünün bir işaretidir.

  • Eğer tükettiğiniz ürün 'Sela' (haşlanmış) Basmati ise, üretim aşamasındaki işlemler nedeniyle doğal olarak daha metalik veya baskın bir kokuya sahip olabilir.

  • Pirincin en büyük düşmanı nemdir. Sıcak ve nemli ortamda saklanan pirinçte oluşan mikrobiyal aktivite, o hoş aromayı fermente ve küfümsü bir 'paspas kokusuna' dönüştürür.

  • Pirinçteki doğal yağlar, ışığa ve havaya uzun süre maruz kaldığında oksitlenir. Bu durum metalik ve sabunlu bir tat oluşmasına yol açar.

  • Özellikle jüt torbalarda uzun süre bekleyen pirinçler, torbanın lifli ve topraksı kokusunu içine hapsedebilir.

Mutfağınızda kötü sürprizlerle karşılaşmamak için bu adımları izleyebilirsiniz:

Mutfağınızda kötü sürprizlerle karşılaşmamak için bu adımları izleyebilirsiniz:

  • Pirincin üzerindeki fazla nişasta ve yüzey kirleticileri bayat kokuya neden olur. Suyu tamamen berraklaşana kadar soğuk su altında iyice durulayın.

  • Pirinci aromatik gıdalardan uzak, serin, karanlık ve hava almayan kaplarda muhafaza ederek oksidasyonu engelleyin.

  • Eğer pirinciniz yıkamanıza rağmen keskin ekşi kokusunu koruyorsa, üzerinde sarı/kahverengi lekeler varsa veya taneler un ufak oluyorsa, o pirinç artık ömrünü tamamlamış demektir.

Hafif topraksı bir koku Basmati’nin doğasında olsa da, 'rutubet' ve 'keskin ekşilik' bozulma belirtisidir. Sağlığınız için şüpheli kokan ürünleri tüketmekten kaçının.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın