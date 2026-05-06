Ne İngilizce Ne Almanca: Türklerin En Kolay Öğrendiği Dil Bu, Benzerlikleriyle Şaşırttı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 21:02

Dilbilimciler ve eğitim uzmanları, Türklerin yabancı dil öğrenme sürecindeki en büyük dostunun Japonca olduğunu belirtiyor. İngilizce öğrenirken yaşanan 'cümleyi kafada kuramama' sorunu, Japoncada yerini şaşırtıcı bir doğal akışa bırakıyor.

İşte Türkçeye ikiz kadar benzeyen o yapının sırları...

Dünya genelinde öğrenilmesi en zor dillerden biri olarak kabul edilen Japonca, konu ana dili Türkçe olanlar olduğunda bu ünvanını kaybediyor.

Yapılan araştırmalar ve dilbilimsel karşılaştırmalar, Türklerin Japoncayı diğer milletlere göre çok daha sezgisel ve hızlı kavradığını ortaya koyuyor.

İngilizce öğrenen Türklerin en büyük kabusu olan 'Özne-Fiil-Nesne' sıralaması, Japoncada tamamen ortadan kalkıyor. Hem Türkçe hem de Japonca Özne-Nesne-Fiil (SOV) yapısını paylaşıyor.

  • Türkçe: Ben (Ö) kitap (N) okurum (F).

  • Japonca: Watashi wa (Ö) hon o (N) yomimasu (F).

Bu benzerlik sayesinde, bir Türk vatandaşı Japonca konuşurken zihninde kelimelerin yerini değiştirmek zorunda kalmıyor; sadece kelimelerin Japonca karşılığını bilmesi yeterli oluyor.

"Ekleme" Mantığı Aynı

Her iki dil de eklemeli (agglutinatif) dil grubunda yer alıyor. Yani kelimeler köklere gelen eklerle türetiliyor. Türkçedeki 'ev-de-yim' mantığı, Japonca fiil çekimlerinde birebir karşılık buluyor. Bu durum, Türklerin Japonca dilbilgisini 'zaten bildikleri bir sistemin farklı kelimelerle uygulanışı' gibi algılamasını sağlıyor.

Telaffuzda Şaşırtıcı Benzerlik

Japonca, tıpkı Türkçe gibi yazıldığı gibi okunan bir fonetiğe sahip. İngilizcedeki karmaşık telaffuz kurallarının aksine, Japoncadaki sesli harfler Türk kulağına çok tanıdık geliyor. Özellikle 'sh' (şi) ve 'ch' (çi) gibi seslerin ortaklığı, Türklerin Japoncayı neredeyse ana dili gibi akıcı ve doğru bir aksanla konuşabilmesine imkan tanıyor.

Zihin Yapısı ve Ortak Mantık

Dilbilimciler, en önemli avantajın 'zihniyet' benzerliği olduğunu vurguluyor. Cinsiyet (eril/dişil) ayrımının ve 'the/a' gibi artikellerin her iki dilde de olmaması, öğrenme sürecini hızlandıran en büyük etkenler arasında. Ayrıca edatların kelime sonunda kullanılması (arkadaşım ile / tomodachi to) gibi yapısal benzerlikler, Türklerin İngilizceye başvurmadan doğrudan Japonca düşünmesine olanak sağlıyor.

Eski biçimlerinde ünlü uyumuna kadar benzerlikler gösteren bu iki dil arasındaki bağ, sadece teknik bir konu değil; aynı zamanda bir kültürel kod aktarımı. Eğer yeni bir dil öğrenmek istiyor ancak İngilizcenin karmaşık yapısından çekiniyorsanız, genetik ve dilsel olarak size en yakın duran Japonca, en doğru tercih olabilir.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
