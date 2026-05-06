Ne İngilizce Ne Almanca: Türklerin En Kolay Öğrendiği Dil Bu, Benzerlikleriyle Şaşırttı

Yapılan araştırmalar ve dilbilimsel karşılaştırmalar, Türklerin Japoncayı diğer milletlere göre çok daha sezgisel ve hızlı kavradığını ortaya koyuyor.

İngilizce öğrenen Türklerin en büyük kabusu olan 'Özne-Fiil-Nesne' sıralaması, Japoncada tamamen ortadan kalkıyor. Hem Türkçe hem de Japonca Özne-Nesne-Fiil (SOV) yapısını paylaşıyor.

Türkçe: Ben (Ö) kitap (N) okurum (F).

Japonca: Watashi wa (Ö) hon o (N) yomimasu (F).

Bu benzerlik sayesinde, bir Türk vatandaşı Japonca konuşurken zihninde kelimelerin yerini değiştirmek zorunda kalmıyor; sadece kelimelerin Japonca karşılığını bilmesi yeterli oluyor.