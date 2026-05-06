Yumurta Buzdolabında Ne Kadar Dayanır?

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 19:07

Cezbedici kahvaltılardan pratik akşam yemeklerine kadar mutfağın vazgeçilmezi olan yumurta, doğru saklanmadığında sağlık risklerine yol açabiliyor. Peki, hangi yumurta nerede, ne kadar süre saklanmalı? 

İşte mutfaktaki ömrü uzatacak pratik bilgiler...

Yumurtanın tazeliğini koruması sadece satın alma tarihiyle ilgili değil, onu nasıl muhafaza ettiğinizle doğrudan bağlantılıdır.

Birçok kişi yumurtayı buzdolabı kapağındaki raflara dizse de, uzmanlar uyarıyor: Sabit sıcaklık için yumurtalar iç raflarda saklanmalı.

Yumurtanın buzdolabına girip girmeyeceğini belirleyen tek bir kriter var: Yıkanıp yıkanmadığı.

  • Yıkanmamış Yumurtalar: Kabuğun gözeneklerini kapatan doğal bir koruyucu tabakaya (bloom) sahiptir. Bu tabaka sayesinde oda sıcaklığında haftalarca bozulmadan durabilirler.

  • Yıkanmış Yumurtalar: Yıkama işlemi koruyucu tabakayı yok eder ve bakterilere kapı açar. Bu nedenle yıkanmış yumurtalar mutlaka buzdolabında saklanmalıdır.

Buzdolabında doğru koşullarda saklanan yumurtaların ömrü sanıldığından daha uzundur:

  • Çiğ Yumurta (Kabuklu): Satın alındıktan sonra buzdolabında 3 ila 5 hafta tazeliğini korur.

  • Haşlanmış Yumurta: Pişirme işlemi kabuğu zayıflattığı için raf ömrü kısalır. Kabuklu veya kabuksuz fark etmeksizin buzdolabında en fazla 1 hafta tutulmalıdır.

  • Çatlak Yumurtalar: Bakteri girişine en açık gruptur. Hemen hava geçirmez bir kaba alınmalı ve 2 gün içinde tüketilmelidir.

  • Dondurulmuş Yumurta: Kabuğundan çıkarılıp hafifçe çırpılarak dondurulduğunda 1 yıla kadar dayanabilir.

Yumurtanın hala yenilebilir olup olmadığını anlamak için üç basit yöntem uygulayabilirsiniz:

  • Yüzdürme Testi: Bir kase suya koyun. Batıyorsa taze, suyun üzerinde yüzüyorsa bayattır.

  • Koku Testi: Kırıldığında ağır bir kükürt veya çürük kokusu geliyorsa hiç düşünmeden çöpe atın.

  • Görünüm Kontrolü: Yumurtayı kırdığınızda sarısında veya beyazında pembe, yeşil ya da yanardöner renkler fark ederseniz bu bakteriyel kontaminasyon işaretidir.

En İyi Saklama Yöntemi

  • Yumurtalar dış kokuları emmeye meyillidir; karton kutu onları korur.

  • Kapak her açıldığında değişen sıcaklık yumurtayı çabuk bozar. En güvenli yer buzdolabının orta veya alt raflarıdır.

  • Eğer buzdolabı dışında saklıyorsanız, ocak ve güneş ışığı görmeyen serin bir kiler tercih edilmelidir.

Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
