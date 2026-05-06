Çölleşmeyi Durdurmak İçin 78 Milyar Ağaç Dikti, Ülkenin Suyunu Bitirdi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.05.2026 - 17:16

Çin, çölleşmeyle mücadele etmek için dünyanın en büyük ağaçlandırma projesine imza attı ancak sonuçlar beklendiği gibi gitmedi. 1978'den bu yana dikilen 78 milyar yeni ağaç, ülkenin su haritasını altüst ederek bazı bölgeleri kurumaya mahkum etti.

Çin’in Gobi ve Taklamakan çöllerinin istilasını durdurmak amacıyla başlattığı "Üç Kuzey Rüzgar Kırıcı Kuşağı" ya da dünyaca bilinen adıyla "Büyük Yeşil Duvar" projesi, son yılların en çarpıcı bilimsel tartışmalarından birine konu oldu.

1949 yılında %10 olan orman örtüsünü %25’e çıkaran bu devasa hamle, doğanın hassas su dengesini bozarak öngörülemeyen bir hidrolojik krize yol açtı.

Earth's Future dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, dikilen milyarlarca ağacın 'terleme' (transpirasyon) yoluyla atmosfere saldığı su buharının, yağış rejimini değiştirdiğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre, bu devasa yaprak örtüsü nemi belirli bölgelere çekerken, ülkenin %74’ünü oluşturan geniş alanlarda su kaynaklarının kurumasına neden oldu.

Araştırma sonuçlarına göre, ağaçlandırma çalışmaları nedeniyle oluşan yeni hava akımları, nemi Tibet Platosu’na yönlendirdi.

Bu bölgede su kaynakları artarken, tarımın ve nüfusun yoğun olduğu Doğu ve Kuzeybatı Çin’de ciddi su kayıpları yaşandı. Özellikle zaten kurak olan Kuzeybatı bölgesi, nemin Tibet’e kaymasıyla en büyük darbeyi alan yer oldu.

Ormanlaşma Her Zaman Çözüm mü?

Çalışma, her arazi değişiminin farklı sonuçlar doğurduğunu vurguluyor. Örneğin, doğal otlakların ormana dönüştürülmesi buharlaşmayı ve yerel yağışı artırsa da, yer altı ve yüzey su mevcudiyetini olumsuz etkiliyor. Çin’in kuzey bölgeleri, ülke nüfusunun %46’sına ve ekilebilir arazinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapmasına rağmen, toplam su kaynaklarının sadece %20’sine sahip. Yeni dikilen 78 milyar ağaç, bu kıt kaynağın dağılımını daha da dengesiz hale getirdi.

Dünyanın en büyük barajlarını ve hızlı tren ağlarını inşa eden Çin için "Büyük Yeşil Duvar" bir gurur tablosuydu.

Ancak bilim insanları uyarıyor: Gelecekteki ağaçlandırma projelerinde sadece 'daha fazla ağaç' değil, bu ağaçların su döngüsü üzerindeki bölgesel etkileri de hesaplanmalı. Aksi takdirde, bir bölgeyi yeşertirken devasa bir coğrafyayı susuz bırakma riski her zaman masada kalacak.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
