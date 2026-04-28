Gitmeyi Kafasına Koyanların Sığındığı 15 Klişe Ayrılık Bahanesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 09:16

Ayrılık bazen bir cümleyle biter ama bazı cümleler vardır ki biten ilişkiden daha çok can yakar. “Sorun sende değil, bende” ile başlayıp “biraz ara verelim”le devam eden o tanıdık sözler, çoğu zaman 'keşke sadece 'bitti' deseydi' dedirtiyor.

İşte sevgilinizden duyabileceğiniz ayrılık acısının üzerine tuz biber eken o meşhur 15 bahane ve gerçek anlamları...

"Sorun Sende Değil, Bende"

Belki de insanlık tarihinin en çok nefret edilen cümlesi. Genellikle gerçek bir açıklama yapamayacak kadar suçlu hissedenlerin sığınağıdır. Alt metni ise şudur: 'İlişkiyi bitirme sorumluluğunu üzerime alıyorum ki sen beni sorgulama.'

"Biraz Ara Vermemiz Gerekiyor"

Teknik olarak ne ayrısınız ne de birliktesiniz. Bu cümle aslında 'ilişkiden yıllık izne çıkmak' istemektir. Genellikle belirsiz bir süre sonra ya tam kopuşla ya da kısa süreli, yapmacık bir dönüşle sonuçlanır.

"Bence Başka İnsanlarla da Görüşmeliyiz"

Dürüstlükten en uzak, en acımasız bahanelerden biri. Eğer bunu duyuyorsanız, karşı taraf muhtemelen çoktan yeni ufuklara yelken açmıştır ya da aklında net bir aday vardır.

"Daha İyisini Hak Ediyorsun"

Bu bir iltifat değil, bir itiraftır. Karşı taraf size aslında 'Seni mutlu edecek kapasiteye sahip değilim ya da bunu yapmak istemiyorum' demektedir. Uzmanlar uyarıyor: Bu cümleyi duyduğunuzda ona inanın ve gerçekten daha iyisini aramaya başlayın.

"Ciddi Bir İlişki Aramıyorum"

Aylar süren yatırımdan sonra gelen bu cümle, aslında cümlenin sonundaki gizli 'seninle' ekini saklar. 'Genel olarak bir ilişki istiyorum ama seninle olan versiyonu beni artık sarmıyor' demenin korkakça bir yoludur.

"Seni seviyorum ama sana aşık değilim."

'Artık o eski heyecanı ve cinsel çekimi hissetmiyorum.'

"Sana ihtiyacın olanı veremem."

'Vaktimi ve enerjimi sana harcamak yerine oyunlara, yeni adaylara veya arkadaşlarıma harcamayı tercih ederim.'

"Arkadaş kalsak daha iyi?"

'Seni tamamen kaybetmeyeyim, yedekte dur ama özel hayatıma da karışma.'

"Birlikte bir gelecek göremiyorum."

'Seninle aile kurma fikri beni heyecanlandırmıyor.'

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.

