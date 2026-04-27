Milyonlarca Euro Yatırıldı: Evler Kanalizasyon Suyuyla Isınacak

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 13:49

Almanya’nın Hannover şehri, kömürden vazgeçerek atık suyu bir enerji kaynağına dönüştürüyor. Enercity tarafından başlatılan dev proje ile şehrin altından geçen arıtılmış atık sular, dev ısı pompalarıyla 13.000 haneye sıcaklık sağlayacak.

İklim nötr bir gelecek hedefiyle yola çıkan Hannover, enerji üretiminde alışılagelmiş yöntemlerin dışına çıkıyor.

Alman enerji devi Enercity, Herrenhausen’deki merkezi atık su arıtma tesisinde, kanalizasyon suyundaki ısıyı kullanarak şehri ısıtacak 30 MW kapasiteli dev bir ısı pompası inşaatına başladı.

Projenin merkezinde, kış aylarında bile sıcaklığı 12°C ile 16°C arasında sabit kalan arıtılmış atık su yer alıyor. İsviçreli Friotherm firması tarafından tedarik edilen ve her biri 50 ton ağırlığında olan devasa kompresör ve eşanjörler, bu düşük sıcaklıktaki enerjiyi 95°C seviyesine çıkararak bölgesel ısıtma şebekesine pompalayacak.

Toplamda 56 milyon Euro bütçeyle hayata geçirilen proje, sadece bir tesis inşasından ibaret değil.

Sistemin mevcut şebekeye bağlanması için Leine Nehri’nin altından yatay sondaj yöntemiyle özel tüneller kazılıyor. 2027’de faaliyete geçmesi planlanan bu sistem:

  • Yıllık 130 GWh ısı üretecek.

  • Hannover’in toplam ısı ihtiyacının %7-8’ini tek başına karşılayacak.

  • Yaklaşık 13.000 haneye sürdürülebilir enerji ulaştıracak.

Bu yatırım, Hannover’in kömür bağımlılığını bitirme planının kritik bir parçası.

Stöcken kömür santralinin 2028’de tamamen kapatılmasıyla oluşacak boşluk; bu yeni ısı pompaları, biyokütle tesisleri ve Lahe’deki atıksu çamuru yakma tesisi ile doldurulacak. Lahe’deki mevcut tesis halihazırda 15.000 aboneye hizmet verirken, aynı zamanda kritik bir ham madde olan fosforun geri kazanılmasını da sağlıyor.

Enercity, sadece teknolojiye değil, erişime de yatırım yapıyor. Mevcut 360 kilometrelik bölgesel ısıtma hattının 2040 yılına kadar 550 kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Şirket, bu genişlemeyle iklim nötr ısı sağladığı bina sayısını dört kat artırarak 18.000 binaya ulaşmayı planlıyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
