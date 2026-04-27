Milyonlarca Euro Yatırıldı: Evler Kanalizasyon Suyuyla Isınacak

Stöcken kömür santralinin 2028’de tamamen kapatılmasıyla oluşacak boşluk; bu yeni ısı pompaları, biyokütle tesisleri ve Lahe’deki atıksu çamuru yakma tesisi ile doldurulacak. Lahe’deki mevcut tesis halihazırda 15.000 aboneye hizmet verirken, aynı zamanda kritik bir ham madde olan fosforun geri kazanılmasını da sağlıyor.

Enercity, sadece teknolojiye değil, erişime de yatırım yapıyor. Mevcut 360 kilometrelik bölgesel ısıtma hattının 2040 yılına kadar 550 kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Şirket, bu genişlemeyle iklim nötr ısı sağladığı bina sayısını dört kat artırarak 18.000 binaya ulaşmayı planlıyor.