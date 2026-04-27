Hatalı Basım Zengin Ediyor: Uzmanlardan Madeni Paraları Tek Tek Kontrol Edin Çağrısı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 12:08

İngiltere’de madeni para koleksiyonculuğu altın çağını yaşıyor. Günlük hayatta harcanıp geçilen 50 peni ve 2 sterlinlik madeni paraların bazıları, nadirlik ve basım hataları nedeniyle nominal değerinin yüzlerce katına alıcı buluyor.

Koleksiyon dünyasında "cebinizdeki hazine" olarak adlandırılan bazı özel madeni paralar, son dönemde müzayedelerde ve online satış platformlarında rekor fiyatlara ulaştı.

Uzmanlar, vatandaşları ellerindeki bozuk paraları harcamadan önce mutlaka kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

50 penilik madeni paralar, yedigen yapıları ve geniş yüzey alanları sayesinde en çok özel tasarımın uygulandığı paralar arasında yer alıyor. İşte en değerli olanlar:

  • 2009 Kew Gardens (£700+): Sadece 210.000 adet basılan bu para, koleksiyoncuların 'kutsal kasesi' olarak biliniyor ve 700 sterlinin üzerinde alıcı bulabiliyor.

  • 2011 Olimpiyat Yüzme Hatası (£1.000+): İlk tasarımdaki 'yüzücünün yüzündeki su çizgileri' hatasıyla bilinen bu nadir paralar, en yüksek değere sahip parçalardan biri.

  • Beatrix Potter Serisi (£20 - £800): Özellikle Peter Rabbit ve Flopsy Bunny figürlü olanlar, kondisyonuna göre ciddi meblağlara ulaşıyor.

  • 2023 Atlantik Somonu (£50+): Yeni olmasına rağmen düşük basım adedi nedeniyle hızla değer kazanıyor.

1997'den beri dolaşımda olan 2 sterlinlik madeni paralar arasında özellikle "basım hataları" büyük ilgi görüyor.

Coin Hunter uzmanları, özellikle Lord Kitchener resminin bulunduğu paraların arka yüzünü kontrol etmeyi öneriyor. Eğer paranın üzerinde 'TWO POUNDS' yazısı eksikse, bu çok nadir bir hata olarak kabul ediliyor ve 500 sterline kadar alıcı bulabiliyor.

En Nadir 2 Sterlinlik Tasarımlar:

  • 2002 Commonwealth Oyunları (Kuzey İrlanda): Sadece 485.500 adet basıldı. Üzerinde Ulster Sancağı bulunan bu para serinin en nadiridir.

  • 2002 Commonwealth Oyunları (Galler): 588.500 adetle listenin ikinci sırasında.

  • 2011 Mary Rose: Tudor savaş gemisini onurlandıran bu tasarım, koleksiyoncuların favorileri arasında.

  • 2011 Kral James İncili: Matbaa resimli tasarımıyla tarihi bir öneme sahip.

Bir madeni paranın değerini belirleyen üç ana unsur vardır: Nadirlik (Basım sayısı), Durum (Kondisyon) ve Hatalar.

  • Yılına Bakın: Özellikle 2009, 2011 ve 2016-2018 yıllarına ait paraları ayırın.

  • Hataları İnceleyin: Tasarımın kayık olması veya ekstradan çizgiler (yüzme hatasında olduğu gibi) değeri binlerce pounda çıkarabilir.

  • Kondisyonu Koruyun: 'Darphane kondisyonundaki' (hiç aşınmamış) paralar her zaman en yüksek fiyatı görür.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
