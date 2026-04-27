Denizden Çıkanlar Şoke Etti: 38 Dalgıç Dibe İndi, Tam 5 Ton

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 11:11

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen dev temizlik operasyonunda, profesyonel dalgıçlar Kaleiçi Yat Limanı’nın dibini karış karış taradı. Deniz ekosistemini korumak için yapılan çalışmada, su altından tam 5 ton atık çıkarıldı.

Turizmin göz bebeği Antalya’da, denizlerin geleceği için dev bir operasyona imza atıldı.

‘Deniz Çöpleri Eylem Planı’ (DÇEP) kapsamında harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi Yat Limanı’nda profesyonel dalgıçlarla kapsamlı bir su altı temizliği gerçekleştirdi.

Etkinliğin ikinci etabında, her biri Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan 3 yıldız ve eğitmen seviyesinde bröveye sahip 38 usta dalgıç eş zamanlı olarak dalış gerçekleştirdi.

Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü (ANTSAK) ve Akdeniz Yunus Dalış Kulübü iş birliğiyle yapılan çalışmada, profesyonel ekipler görüş mesafesinin kısıtlı olduğu noktalarda bile deniz tabanındaki kirliliğe müdahale etti.

Deniz dibinde biriken ve eko-sistemi tehdit eden yoğun miktardaki atıklar, dalgıçlar tarafından yüzeye yaklaştırıldı.

Su altından çıkarılan tonlarca çöp, operasyona eşlik eden vinçli hizmet teknesi yardımıyla dev torbalar halinde karaya taşındı. Çıkarılan atıkların miktarı ve çeşitliliği, kirliliğin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Operasyonun sonunda Kaleiçi Yat Limanı'ndan yaklaşık 5 ton atık temizlendi.

Deniz ekosisteminin korunması adına hayati önem taşıyan bu çalışmayla, liman zemini kirlilikten arındırılarak deniz canlıları için daha yaşanabilir bir alan oluşturuldu. Belediye yetkilileri, bu tür eylemlerle farkındalık yaratmayı ve 'mavi vatanı' temiz tutmayı hedeflediklerini belirtti.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
