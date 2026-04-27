Denizden Çıkanlar Şoke Etti: 38 Dalgıç Dibe İndi, Tam 5 Ton
Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen dev temizlik operasyonunda, profesyonel dalgıçlar Kaleiçi Yat Limanı’nın dibini karış karış taradı. Deniz ekosistemini korumak için yapılan çalışmada, su altından tam 5 ton atık çıkarıldı.
Turizmin göz bebeği Antalya’da, denizlerin geleceği için dev bir operasyona imza atıldı.
Etkinliğin ikinci etabında, her biri Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan 3 yıldız ve eğitmen seviyesinde bröveye sahip 38 usta dalgıç eş zamanlı olarak dalış gerçekleştirdi.
Deniz dibinde biriken ve eko-sistemi tehdit eden yoğun miktardaki atıklar, dalgıçlar tarafından yüzeye yaklaştırıldı.
Operasyonun sonunda Kaleiçi Yat Limanı'ndan yaklaşık 5 ton atık temizlendi.
