Yastıklardaki Etiketlerde Neden 'Kesmeyin' Yazıyor? Gerçekten Yasak mı?

Birçok insan bu mesajı 'polis kapıya dayanır' endişesiyle ciddiye alsa da gerçek çok farklı. Uzmanlar, bu uğursuz görünen mesajın hedef kitlesinin tüketici değil, üreticiler ve satıcılar olduğunu belirtiyor.

Bu zorunluluğun kökeni 20. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. O dönemlerde bazı art niyetli üreticiler, yastık ve yatakların içine hijyenik olmayan, hatta tehlikeli atık malzemeler doldurup 'yeni ürün' gibi satıyordu. Devletler, tüketicinin sağlığını korumak amacıyla bu etiketleri yasal olarak zorunlu kıldı. Etiket, ürünün içinde tam olarak ne olduğunu (dolgu maddesi yüzdesi vb.) kanıtlayan bir belge niteliği taşıyor.