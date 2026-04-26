Yastıklardaki Etiketlerde Neden 'Kesmeyin' Yazıyor? Gerçekten Yasak mı?

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 19:44

Yastık ve yatakların üzerinde yer alan 'Yasalara aykırı hareket etmemesi için bu etiketi çıkarmayın' ibaresi yıllardır tüketicilerde merak ve endişe uyandırıyor. Peki, o etiketi kesmek gerçekten suç mu? İşte o gizemli uyarının arkasındaki gerçek...

Yeni bir yastık veya yatak aldığınızda üzerindeki kalın, siyah harflerle yazılmış "Çıkarmayın" uyarısı dikkatinizi çekmiştir.

Birçok insan bu mesajı 'polis kapıya dayanır' endişesiyle ciddiye alsa da gerçek çok farklı. Uzmanlar, bu uğursuz görünen mesajın hedef kitlesinin tüketici değil, üreticiler ve satıcılar olduğunu belirtiyor.

Bu zorunluluğun kökeni 20. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. O dönemlerde bazı art niyetli üreticiler, yastık ve yatakların içine hijyenik olmayan, hatta tehlikeli atık malzemeler doldurup 'yeni ürün' gibi satıyordu. Devletler, tüketicinin sağlığını korumak amacıyla bu etiketleri yasal olarak zorunlu kıldı. Etiket, ürünün içinde tam olarak ne olduğunu (dolgu maddesi yüzdesi vb.) kanıtlayan bir belge niteliği taşıyor.

Good Housekeeping Enstitüsü uzmanlarından Emma Seymour, konuya açıklık getiriyor:

'Eğer son tüketiciyseniz, etiketi kesmenizde hiçbir yasal sakınca yok. Ancak o ürünü satan marka veya mağaza bu etiketi kesinlikle çıkaramaz.' Yani, o meşhur 'yasal yaptırım' uyarısı, kullanılmış veya hijyenik olmayan bir ürünü yeniymiş gibi satmaya kalkan perakendecilere yönelik bir tehdit.

Etiketi kesmek yasal olsa da uzmanlar genellikle bunu önermiyor. Nedenleri ise şöyle:

  • Garanti Belgesi: Çoğu firma, garanti taleplerinde ürünün seri numarasını içeren bu etiketlerin üzerinde olmasını şart koşuyor.

  • Alerji Riski: Misafirleriniz geldiğinde yastığın içindeki malzemeye (kaz tüyü, yün vb.) alerjisi olup olmadığını kontrol etmek isteyebilir.

  • Yıkama Talimatı: Malzeme yüzdeleri ve temizleme sembolleri genellikle bu uzun etiketlerde yer alıyor.

Kısacası, o etiketi kestiğiniz için hapse girmeyeceksiniz ancak ürünle ilgili detaylı bir bilgiye ihtiyacınız olduğunda kendinizi 'keşke kesmeseydim' derken bulabilirsiniz.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
