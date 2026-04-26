Yıllarca Fransa Kazandı, Şimdi Sıra Sakarya'da: 4 Ülkeye Satıyorlar

Yıllarca Fransa gibi ülkelerin Türkiye’den toplayıp işleyerek fahiş fiyatlarla geri sattığı bitkileri kendi laboratuvarında modernize eden Kılıç, 'Şehr-i Sakarya' kolonyasıyla dünya pazarına girdi.

Sakarya’ya özgü bir hediyelik eşya eksikliğini fark ederek yola çıkan Kılıç, 10 yıl önce başladığı serüvende şehrin üç önemli simgesini bir araya getirdi:

Acarlar Longozu’nun Menekşesi: Dünyada sadece 3 yerde yetişen özel bir tür.

Keremali Dağı’nın Gölge Zambağı: Yabancı parfüm devlerinin gözdesi olan endemik bitki.

Coğrafi İşaretli Kestane Kabağı Çiçeği: Sakarya’nın tarımsal kimliğini temsil eden özel koku.

Bu üç özel aromanın doğru oranlarla birleştirilmesi için 3 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yürüten Kılıç, ortaya '3 boyutlu' olarak tanımladığı, zamanla notaları değişen bir koku çıkardı.