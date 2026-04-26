article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yıllarca Fransa Kazandı, Şimdi Sıra Sakarya'da: 4 Ülkeye Satıyorlar

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 11:44

Sakaryalı kolonya üreticisi Murat Kılıç, yabancı şirketlerin yıllarca Türkiye’den toplayıp esans olarak geri sattığı endemik çiçekleri işleyerek 'Şehr-i Sakarya' markasını oluşturdu. Longoz menekşesi ve gölge zambağından üretilen bu özel koku, şimdi 4 ülkeye ihraç ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sakarya’da üç kuşaktır devam eden esans geleneğinin son temsilcilerinden Murat Kılıç, şehrin doğasından ilham alarak imza attığı başarı hikayesiyle dikkat çekiyor.

Yıllarca Fransa gibi ülkelerin Türkiye’den toplayıp işleyerek fahiş fiyatlarla geri sattığı bitkileri kendi laboratuvarında modernize eden Kılıç, 'Şehr-i Sakarya' kolonyasıyla dünya pazarına girdi.

Sakarya’ya özgü bir hediyelik eşya eksikliğini fark ederek yola çıkan Kılıç, 10 yıl önce başladığı serüvende şehrin üç önemli simgesini bir araya getirdi:

  • Acarlar Longozu’nun Menekşesi: Dünyada sadece 3 yerde yetişen özel bir tür.

  • Keremali Dağı’nın Gölge Zambağı: Yabancı parfüm devlerinin gözdesi olan endemik bitki.

  • Coğrafi İşaretli Kestane Kabağı Çiçeği: Sakarya’nın tarımsal kimliğini temsil eden özel koku.

Bu üç özel aromanın doğru oranlarla birleştirilmesi için 3 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yürüten Kılıç, ortaya '3 boyutlu' olarak tanımladığı, zamanla notaları değişen bir koku çıkardı.

Yıllarca bölgedeki gölge zambaklarının yurt dışına götürüldüğünü belirten Murat Kılıç, süreci şu sözlerle özetledi:

'Yurt dışından gelip gölge zambağını toplayıp götürüyorlardı. Fransa'da esans yapıp bize tekrar satıyorlardı. Bunu kimse bilmiyordu. Bizim değerlerimizi bizim öne çıkarmamız gerekiyordu. Allah nasip etti, şu an 4 ülkeye ihracat yapıyoruz. Avusturya’da insanların masasında 'Şehr-i Sakarya' şişelerini görmek gurur verici.'

Klasik kolonya anlayışını yıkarak içine E vitamini ekleyen ve cildi yumuşatan bir formül geliştiren Kılıç, bugüne kadar 3 milyona yakın ürün sattıklarını belirtti.

Hiç kolonya kullanmayan yabancıların bile Sakarya’nın bu özel kokusuna hayran kaldığını söyleyen girişimci, 4. kuşak olarak oğlunu da bu zanaatla yetiştiriyor.

Firmasının 60. yılını kutlamaya hazırlanan Kılıç, şimdi de geçmişin en çok sevilen kokularını modernize ettiği "Retro" serisi üzerinde çalışıyor.

6 aydır süren bu yeni çalışma, 60 yıllık birikimi modern dokunuşlarla yeniden hanelere taşımayı hedefliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın