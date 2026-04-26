Balıkesir'de 60 Yıllık Hasret Bitti: Yapımı 10 Yıl Sürdü

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 10:50

Burhaniye ilçesinde tam 60 yıl önce hayali kurulan ve 10 yıl önce temeli atılan Reşitköy Barajı’nda tarihi an yaşandı. Dev barajda su tutulmaya başlanmasıyla birlikte bölge tarımında yeni bir dönem kapılarını açıyor.

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yarım asrı deviren baraj hasreti sona erdi.

İlk kez 60 yıl önce gündeme gelen ve 2015 yılında ek yatırım programına alınarak inşaatına başlanan Reşitköy Barajı, tamamlanarak su tutma aşamasına geçti.

İnşaat süreci 10 yıl süren ve bölge halkının büyük umutlar bağladığı baraj, tamamlandığında yaklaşık 49 bin dekar tarım arazisini sulayacak.

Barajın devreye girmesiyle birlikte bölgenin can damarı olan zeytinliklerde verimliliğin katlanması bekleniyor.

Baraj gövdesi tamamlanırken, suyu tarlalara ulaştıracak olan sulama kanallarının yapımı için de eş zamanlı olarak çalışmalar başlatıldı.

Barajda su birikmeye başladığını gören yöre halkı, sevinçlerini dile getirmek için baraj sahasına akın etti. 62 yaşındaki bölge sakini Hamdi Mengi, barajın kendileri için anlamını şu sözlerle özetledi:

'Çocukluğumuzdan beri hep bu baraj konuşuluyordu. Bugün burada su tutulduğunu görmek büyük bir mutluluk. Burhaniyelilerin 60 yıllık hayali nihayet gerçek oldu. Yöremize ve çiftçimize çok büyük katkı sağlayacak.'

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
