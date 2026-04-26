Çorumlu Esnaf 10 Yılda 500 Yabancı Turisti Ağırladı: Türk Misafirperverliğinde Çığır Açtı

Çorumlu Esnaf 10 Yılda 500 Yabancı Turisti Ağırladı: Türk Misafirperverliğinde Çığır Açtı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 09:50

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan Ramazan Çalışkan, D100 kara yolu üzerindeki mütevazı iş yerini ve evini dünyaya açtı. Bir gezginle tanışmasıyla başlayan serüven, 500 yabancı turisti ağırlayan dev bir misafirperverlik köprüsüne dönüştü.

Anadolu’nun misafirperverliği, Çorumlu esnaf Ramazan Çalışkan sayesinde sınırları aşıyor.

Anadolu’nun misafirperverliği, Çorumlu esnaf Ramazan Çalışkan sayesinde sınırları aşıyor.

Osmancık ilçesinde inşaat malzemeleri satan Çalışkan, son 10 yılda dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce gezgini ağırlayarak gönüllü bir turizm elçisi gibi çalışıyor.

Her şey 2016 yılında, Çalışkan’ın iş yerinin önünden geçen bisikletli bir turisti evine davet etmesiyle başladı. Misafir ettiği gezginin tavsiyesi üzerine gezginlerin kullandığı özel bir mobil uygulamaya üye olan Çalışkan, 'yer işareti' koyarak kapılarını tüm dünyaya açtı.

Aradan geçen 10 yılda; İngiltere’den Avustralya’ya kadar 45 farklı ülkeden 500’e yakın gezgin, Osmancık’ta Çalışkan ailesinin konuğu oldu.

Aradan geçen 10 yılda; İngiltere’den Avustralya’ya kadar 45 farklı ülkeden 500’e yakın gezgin, Osmancık’ta Çalışkan ailesinin konuğu oldu.

Ramazan Usta ve İngilizce öğretmeni eşi Cansu Çalışkan, misafirlerine sadece kalacak yer sunmakla kalmıyor; Osmancık Kandiber Kalesi, Koyunbaba Köprüsü ve Kızılırmak gibi tarihi ve doğal güzellikleri de gezdiriyor.

Başlangıçta lise düzeyinde olan İngilizcesini gezginlerle konuşarak geliştiren Çalışkan, artık İngilizce öğretmeni olan eşinin de desteğiyle dünyayla doğrudan iletişim kuruyor.

İnsan odaklı bir yaklaşımla hareket ettiğini belirten Ramazan Çalışkan, duygularını şu sözlerle ifade ediyor:

İnsan odaklı bir yaklaşımla hareket ettiğini belirten Ramazan Çalışkan, duygularını şu sözlerle ifade ediyor:

'Bu gezginleri ağırlamak benim için çok güzel bir duygu. Onların dili, dini, ırkı veya rengi önemli değil; önemli olan insan olmaları. Osmancık'ta yaşadığım sürece kapım onlara hep açık olacak.'

Son olarak İngiltere’nin Brighton kentinden bisikletle yola çıkan ve Avustralya’ya gitmeyi hedefleyen Benji Ruiz Cravinho ve Max Cleverley, Osmancık’ta mola vererek Çalışkan ailesinin misafiri oldu.

Sekiz aylık yolculuklarının ardından Türkiye’deki bu sıcak karşılamadan duydukları mutluluğu dile getiren ikili, Türk misafirperverliğine hayran kaldıklarını belirtti.

Sekiz aylık yolculuklarının ardından Türkiye’deki bu sıcak karşılamadan duydukları mutluluğu dile getiren ikili, Türk misafirperverliğine hayran kaldıklarını belirtti.

Cansu Çalışkan ise evlendikten sonra eşinin bu misyonuna ortak olduğunu belirterek; 'Misafirlerimize yöresel lezzetlerimizi tattırıyoruz, kültür alışverişi yapıyoruz. Bu süreç bize güvenmeyi ve aile içi dayanışmayı öğretti.' diyerek projenin manevi boyutuna dikkat çekti.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
