Neden Tuzlukların Altında Tırtıklı Desenler Var?

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.04.2026 - 15:43

Günlük hayatta kullandığımız eşyaların bazen hiç bilmediğimiz 'gizli' özellikleri internette yayılarak hepimizi şaşırtabiliyor.  Peki, tuzlukların altındaki tırtıkların asıl amacı ne?

Amerikan Cam Araştırma Merkezi'nden Dr. Wenke Hu, "tırtıl" olarak bilinen bu çıkıntıların asıl görevinin camın dayanıklılığını artırmak olduğunu belirtiyor.

  • Hasarı Sınırlandırıyor: Cam şişeler taşınırken veya masaya bırakılırken oluşan darbeler, bu tırtılların uçlarında toplanır.

  • Gerilimi Azaltıyor: Darbe ve baskı, camın en zayıf noktası yerine çekme geriliminin düşük olduğu bu tırtıklı bölgede yoğunlaşır. Böylece camın çatlaması veya patlaması engellenmiş olur.

Ticari cam ustalarının Quora gibi platformlarda paylaştığı bir diğer makul açıklama ise yoğuşma ve güvenlik.

  • Su Tabakasını Dağıtıyor: Soğuk bir içecek veya nemli bir ortamda bardağın/şişenin altında su birikebilir. Eğer taban tamamen düz olsaydı, bu su tabakası cam ile masa arasında bir vakum yaratarak bardağın kaymasına veya masaya yapışmasına neden olurdu.

  • Hava Akışı Sağlıyor: Tırtıklar sayesinde yüzeyle cam arasında hava boşluğu kalır, bu da camın yüzeye 'kilitlenmesini' önler.

Tuzlukların altındaki o desenler aslında birer mühendislik harikası.

Ana amacı camın ömrünü uzatmak ve kırılmasını önlemek olsa da, iki tuzluğu birbirine sürterek yemeğinize zahmetsizce tuz dökebilmeniz bu tasarımın en eğlenceli ve pratik yan etkisi olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
